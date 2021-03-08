AA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde darbedilip hastane önüne bırakılan kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Mustafa Ümit Tekmanlı (41) ile aralarında alacak verecek meselesi bulunan kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darbedilen Tekmanlı, ilçedeki özel bir hastanenin önüne bırakıldı. Tekmanlı'nın tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirmesi üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından 5 kişiyi tespit etti. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.