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ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Amerikan halkının 2022 yılında da maske takma ihtimalinin olduğunu söyledi.

Beyaz Saray Baş Tıbbi Danışmanı Dr. Anthony Fauci, CNN'e verdiği röportajda, koronavirüs salgının gidişatını değerlendirdi. Fauci aşılama oranına bağlı olarak Amerikan halkının 2022 yılında da halen maske takıyor olmasının mümkün olduğunu söyledi.

NORMALLEŞME İÇİN TARİHİ VERDİ

Geçtiğimiz günlerde, pandemi öncesindeki hayata normale ilişkin değerlendirmede bulunan Dr. Fauci, sonbahar aylarıyla birlikte normal hayata geçişin başlayabileceğini söyledi. Bu konuda birçok faktör olduğunu ve bunlar arasında mutasyonun belirleyici olacağını ifade eden Dr. Fauci, gidişatın daha hızlı veya yavaş olmasını etkileyebileceğini söyledi.

Dr. Fauci, "Başkan'ın da söylediği gibi normalleşme yıl sonunda, Noel'de gerçekleşebilir. Ancak hala maske takıyor olabiliriz" dedi.