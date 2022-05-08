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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Düğünde zurnacıyı vuran maganda yakalandı!
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Osmaniye'de zurnacının düğünde ölümüyle ilgili aranan zanlı tutuklandı

Osmaniye'de geçtiğimiz hafta bir düğünde yaşanan maganda dehşetinde önemli bir gelişme yaşandı. Kentin Kadirli ilçesinde meydana gelen olayda, "maganda kurşunu" isabet eden zurnacının ölümüyle ilgili aranan zanlı yakalandı

Son dakika: Düğünde zurnacıyı vuran maganda yakalandı!
Düğünde zurnacıyı vuran maganda yakalandı!
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AA

Kesikkeli köyünde 4 Mayıs'ta bir evin bahçesinde düzenlenen düğünde maganda kurşunu isabet eden zurna sanatçısı Emre Tıptaş'ın (40) ölümüyle ilgili aranan şüpheli E.C. jandarma ekiplerinde yakalandı.

AA'da yer alan habere göre şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kesikkeli köyünde, 4 Mayıs'ta bir evin bahçesinde düzenlenen düğünde, silahla havaya rastgele ateş açılması sonucu zurna sanatçısı Emre Tıptaş (40) hayatını kaybetmişti. Kaçan zanlı E.C'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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