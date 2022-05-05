Maganda kurşunu! Zurnacının feci ölümü! 0:00 / 0:00

İHA

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kesikkeli Köyü'nde davullu zurnalı düğün esnasında iki kişi pistte müzik eşliğinde oynarken oynayanların yanında tabanca ile ateş edildi.

DÜĞÜNDE ZURNA ÇALIYORDU

İHA'da yer alan habere göre ateşlenen tabancadan çıkan kurşun o esnada oynayanların hemen yanında zurna çalan 41 yaşındaki Emre Tıptaş’a isabet etti.

GÖĞSÜNÜ TUTUP YERE YIĞILDI

Kurşunun isabet ettiği Emre Tıptaş göğsünü tutarak birkaç adım attıktan sonra kanlar içerisinde yere yığıldı. Tabancadan çıkan kurşunla vurulan Emre Tıptaş’ı Kesikkeli Köyü muhtarı Murat İspir otomobille Kadirli Devlet Hastanesine götürdü.

MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Emre Tıptaş hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Tıptaş’ın cesedi Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Emre Tıptaş’ın düğünde vurulma anı ise an be an kameraya yansıdı. Jandarma olayın ardından silahı ateşleyen kişiyi yakalama çalışması başlattı.