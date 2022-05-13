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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Eda Nur Kaplan davasında karar açıklandı! Cinsel saldırı iddiası kabul edildi mi?
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Eda Nur davasında karar açıklandı!

Son dakika haberine göre Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan'a (18), "nitelikli cinsel saldırı"da bulundukları iddiasıyla tutuklanan sanıklar Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu üzerine atılı suçtan beraat etti

Son dakika haberi: Eda Nur Kaplan davasında karar açıklandı! Cinsel saldırı iddiası kabul edildi mi?
Eda Nur davasında karar açıklandı!
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AA

Ankara'da Eda Nur Kaplan (18), ölümünden önce kendisine cinsel saldırıda bulundukları gerekçesiyle Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'dan şikayetçi olmuş; bir hafta sonra da 7 Ağustos 2021'de intihar etmişti.

EN AZ 18 YIL HAPİS İSTENMİŞTİ

AA'da yer alan habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olay günü Güzelyurt'un, alkolün etkisiyle kendisinde olmayan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu, daha sonra aynı eylemi Ardıçoğlu'nun da gerçekleştirdiği ifade edilerek, bu şekilde, "nitelikli cinsel saldırı" suçunu gerçekleştirdiği belirtilen sanıkların en az 18 yıl hapisle cezalandırılması istenmişti.

SANIKLARA SÖZ VERİLDİ

Ankara 12. Ağır Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar, taraf avukatları ile Eda Nur Kaplan'ın ailesi katıldı. Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra esasa ilişkin savunma yapmaları için sanıklara söz verdi.

"HAKKIMDA SÖYLENENLER YALANDIR"

Sanık Ardıçoğlu, Eda Nur Kaplan'a zorla bir şey yapmadığını öne sürerek, "Televizyonlarda benim hakkımda söylenenler yalandır. Televizyon kanallarından aradılar yayına çıkmam için kesinlikle gitmedim. Adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra kaçmadım saklanmadım. Ben adaletten başka bir şeye güvenmiyorum" dedi.

İKİ SANIK DA BERAATİNİ İSTEDİ

Dava dosyasına gelen tüm raporların lehine olduğunu savunan Ardıçoğlu, beraat ve tahliye talebinde bulundu. Sanık Güzelyurt da dava dosyasındaki delillerin suçsuz olduğunu ortaya koyduğunu savunarak, beraatini istedi.

SOMUT DELİL OLMADIĞINDAN BERAAT KARARI

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Ardıçoğlu'un üzerine atılı "nitelikli cinsel saldırı" suçunu gerçekleştirdiğine dair somut delil bulunamadığından oy çokluğuyla beraatına karar verdi. Mahkeme hükümle birlikte sanığın tahliyesine hükmetti.

Mahkeme tutuksuz sanık Güzelyurt'un da Kaplan'a karşı nitelikli cinsel saldırıda bulunduğuna dair somut delil bulunamadığından oy birliğiyle beraatine karar verdi.

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