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Edirne'de korkunç görüntü! 0:00 / 0:00

DHA

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Atatürk Mahallesi Kırkavak Yolu üzerindeki evlerinde oturan Sebahat ve Salih Erguvan çifti, site önünde besledikleri köpeklerden birini eve aldı.

DHA'nın haberine göre, köpeği balkona bağlayan aile, sabah uyandıklarında asılı halde can verdiğini gördü. Olayın ardından bölgeye polis, Uzunköprü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri geldi.

Belediye ekipleri köpeği teslim alırken, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ise inceleme başlattı. Yapılan incelemenin ardından aileye, 'Sahipsiz hayvanın ölümüne neden olmak' suçundan 1902 lira idari para cezası uygulandı.

Köpeğin evlerinde ölmesi nedeniyle ceza uygulanan Sebahat Erguvan, "Çocuğum acımıştı. Bunun üzerine sokak köpeğini sahiplenmek için eve almıştık. Balkona bağladık. Sabah kalktığımızda köpeği balkonda asılı ölü bulduk. Balkondan aşağı atlamaya çalışmış. Çok üzgünüz" açıklamasını yaptı.