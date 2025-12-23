Habertürk
        Gümrük memuru iki aracın arasına sıkıştı... Ölümden döndü!

        Gümrük memuru iki aracın arasına sıkıştı... Ölümden döndü!

        Edirne'de Kapıkule Gümrük Kapısı'nda görev yapan bir gümrük memuru, araç kontrolü sırasında iki otomobil arasında sıkışarak ağır yaralandı. Cep telefon kameralarına yansıyan olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 09:43 Güncelleme: 23.12.2025 - 09:43
        İki aracın arasına sıkıştı! Ölümden döndü!
        Edirne’de Kapıkule Gümrük Kapısı’nda görev yapan bir gümrük memuru, araç kontrolü sırasında iki otomobil arasında sıkışarak ağır yaralandı.

        İHA'nın haberine göre olay; Edirne’de Kapıkule Gümrük Kapısı’nda meydana geldi. Kazada, arkada bulunan otomobilin aniden hareket etmesi sonucu gümrük memuru Y.A. araçların arasında kaldı.

        MEMUR TEDAVİ ALTINA ALINDI

        Yaralı memur, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        ARAÇ OTOMATİK VİTES SANMIŞ!

        Kazaya karışan yabancı plakalı otomobilin sürücüsünün Türk vatandaşı bir gurbetçi olduğu öğrenildi. Sürücü, aracının otomatik vites olduğunu ve geri vitese takacağını zannederken yanlışlıkla ileri vitese taktığını söyledi.

        O ANLAR KAMERADA

        Yaşanan kaza anı ise gümrük sahasında bulunan etraftaki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

