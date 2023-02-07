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EGM: Provokatif paylaşım yapan 4 kişi gözaltında

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlarda bulunan 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Son dakika: EGM: Deprem sonrasında provokatif paylaşım yapan 4 kişi gözaltında - Güncel haberler
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Emniyet Genel Müdürlüğü, "Deprem sonrasında sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlarda bulunan 90 hesap yöneticisi tespit edildi. 4 şahıs gözaltına alındı" açıklamasında bulundu.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve deprem çevre illerimizde de hissedilmiştir.

Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres ve lokasyon bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulmaktadır.

Ayrıca Kahramanmaraş Pazarcık merkezli yaşanan depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 90 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca alınan talimat gereği 4 şahıs gözaltına alınmıştır. Diğer hesap yöneticileri ile ilgili iş ve işlemler devam etmektedir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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