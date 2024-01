İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'nin Buğra Kavuncu'yu aday olarak açıklanmasına dair soruya, "Kendi özgün siyasi iradeleriyle yola çıkan her aday değerlidir. Yolları açık olsun" dedi.

İmamoğlu, Bakırköy'de bulunan İş Bankası blokları temel atma törenine katıldı. KİPTAŞ'ın kentsel dönüşüm projeleri dahilinde yapılacak blokların inşaatının temelinin atıldığı törene İmamoğlu'nun yanı sıra Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de katıldı. Program öncesinde ellerinde 'Bakırköy'ü bilen Bakırköylü Başkan istiyoruz' pankartı bulan vatandaşlar seslerini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na duyurmaya çalıştı. Programın başlamasıyla alana giren grup, Ekrem İmamoğlu'nun konuşması sırasında da pankartlarıyla isteklerini dile getirdi. İmamoğlu, törendeki konuşmasının ardından hak sahipleriyle birlikte butona basarak temel atma törenini gerçekleştirdi. İmamoğlu törenin ardından basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı.

"SİYASİ PARTİNİN KENDİ ADAYINI GÖSTERME ÖZGÜRLÜĞÜNE BENİM LAF ETMEM ASLA DOĞRU DEĞİL"

İYİ Parti'nin Buğra Kavuncu'yu İBB Belediye Başkanı Adayı göstermesi ve bununla birlikte 'İstanbul İttifakı'nın nasıl etkilenebileceği sorusuna yanıt veren İmamoğlu, "Her siyasi parti kendi adayını gösterebilir. Daha önce de söylediğim gibi bir siyasi partinin kendi adayını gösterme serbestliğine ya da özgürlüğüne benim laf etmem asla zaten doğru değil. Kaldı ki her aday da değerlidir. Yolu açık olsun. Ama bizim İstanbul'da bir şehir ittifakı, bir kent uzlaşısı; kentle, şehirle ilgili bir dayanışma ruhunun var olacağını ve bu kent ittifakının 2019'da Millet İttifakı diye çıktığımız yolculuğa rağmen ben o zaman ilk adaylık açıklamamda 'Biz İstanbul ittifakı için yola çıkıyoruz. Ve İstanbul İttifakı'nın oyuna talibiz' diyerek İstanbul'un tamamını, bu şehrin bütün insanlarını bu sürece kattığım gibi bugün yine aynı yerdeyim. Dolayısıyla ben o yolculuğun devam ettiğini düşünüyorum. Ve daha da güçlenerek devam ettiğini düşünüyorum. Tabi ki siyasi partiler aday gösterecek, kararlar alacak. Bu konuda adaylar yola çıkacak. Elbette ki bu bir ihtirasla veya işte bir arka plan, başka duygularla olduğunu vatandaşımız da düşünmüyordur diye tahmin ediyorum. Ya da başka uzlaşmalar var mıdır, yok mudur? Vatandaşlarımız böyle düşünmeyecektir diye tahmin ediyorum. Kendi özgün siyasi iradeleriyle yola çıkan her aday değerlidir. Yolları açık olsun" dedi.

"ONLAR 5 YILIMIZI 25 YILLA KIYASLAMAYA DEVAM EDECEKLER"

Ekrem İmamoğlu, "Biz yolumuza devam ediyoruz. Bizim başarılarımız bizim ittifakımızı güçlendiriyor. Bugün 5 yıllık çalışmalarımızda başarımızı sorgulayan yok. Ama 5 yıllık çalışmalarımızı 25 yıllık çalışmalarıyla kıyaslayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Bunu dilinden düşürmeyen adaylarından, siyasi yöneticilerine, belediye başkanlarından hatta Sayın Cumhurbaşkanı'na kadar konuşturuyorsak kıymetli bir şey. Onlar 5 yılımızı 25 yılla kıyaslamaya devam edecekler. Biz İstanbul İttifakı'nın milletimizin her bireyinin oylarını tek tek kazanmaya ve onların gönlünü ve oyunu kazanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"SADECE BUĞRA BEY DEĞİL DİĞER ADAYLARI DA TEK TEK ARAYIP TEBRİK EDECEĞİM"

"İYİ Parti İBB adayı Buğra Kavuncu ile telefon görüşmesi yaptınız mı?" sorusunu cevaplandıran İmamoğlu, "Adaylar açıklandıktan sonra değil de bütün adaylar olgunlaşır, olgunlaşmaz hepsini arayıp tek tek tebrik edeceğim. Yolculuğum ve bu siyasetin bir centilmenlik duygusu içerisinde olması gerektiği konusundaki düşüncelerimi paylaşacağım. Süreç tamamlanmadığı için kimseyi henüz aramadım. Ama dediğim gibi sadece Buğra Bey değil diğer adayları da tek tek arayıp tebrik edeceğim. Sadece sürecin tamamlanmasını bekliyorum" diye konuştu.

"NASIL UNUTKAN OLDUKLARINI KANAL İSTANBUL SORUSUNA VERDİĞİ CEVAPLA GÖREBİLİRSİNİZ"

AK Parti aday Murat Kurum'un 'Sadece 8 kilometre metro yaptılar' açıklamasının sorulması üzerine Ekrem İmamoğlu, "65 kilometrelik metro hattımızı tamamlamış olacağız Mart ayında. Matematiği bile unutarak siyaset yapan arkadaşların nasıl unutkan olduklarını Kanal İstanbul sorusuna verdiği cevapla görebilirsiniz. Onlar bazı oy ve seçim öncesi zarar verecek ve düne kadar hararetle savundukları her şeyi bir anda unutan insanlar. Ya da seçimde eğer fayda verecekse her türlü yola başvuran anlayışlar olduğunu biliyoruz. Onun için çok önemli değil benim açımdan verdiği rakam veya saygı" dedi. İmamoğlu "İstanbulluların vicdanı gerekeni yapacak. Merak etmeyin" ifadelerini kullandı.