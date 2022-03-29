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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Türk hukuk tarihinde bir ilk! Elazığ'daki barınak dehşetinde ceza... - Haberler
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Türkiye'de bir ilk! Elazığ'daki barınak dehşetinde karar açıklandı

Son dakika... "Açlıktan birbirini yiyen hayvanların davası" olarak bilinen Elazığ Barınak Davası’nda karar açıklandı. Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayvanlara kötü muamelede bulunulduğu iddiasıyla açılan davada 4 kamu görevlisi, iyi hal indirimi uygulanarak görevi kötüye kullanma suçunun alt sınırından 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Türkiye Barolar Birliği Yürütme Kurulu Üyesi ve Konya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Ayşegül Başkoçak Çiftçi, bunun emsal bir karar olduğunu belirterek, "Ancak alt sınırdan karar verilmesini kabul etmiyoruz, zaten kabul edilemez" dedi

Son dakika: Türk hukuk tarihinde bir ilk! Elazığ'daki barınak dehşetinde ceza... - Haberler
Elazığ'daki barınak dehşetinde karar açıklandı!
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HABERTURK.COM / DHA

Son dakika... Elazığ Belediyesi'nin Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi'nde hayvanlara kötü muamele yapıldığı iddiasıyla hayvanseverlerin şikayetinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

ÖLÜM SEBEPLERİ BELİRTİLMEDİ

Soruşturmanın ardından 4 kamu görevlisi hakkında 'görevi kötüye kullanmak' suçlamasıyla geçen yıl Elazığ 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda Elazığ Belediyesi'nin hayvan bakımevinde Ekim 2020'de 206 köpek, 88 kedi, Aralık 2020´de 103 köpek, 80 kedi, Ocak 2021'de 230 köpek, 85 kedi, Şubat 2021´de ise 192 köpek, 78 kedi öldü. 4 ayda toplam bin 62 hayvanın öldüğünü gösteren tutanaklarda, hayvanların ölüm sebepleri ise belirtilmedi.

6'ŞAR AY HAPSE ÇARPTIRILDILAR

Davanın karar duruşması bugün görüldü. Elazığ ve Konya barolarından avukatların da hazır bulunduğu duruşmada sanıklar Vesile T., Fikret G., Kübra Y.Ü. ve Hasan H.D. iyi hal indirimi uygulanarak görevi kötüye kullanma suçunun alt sınırından 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

"BARINAK ÇALIŞANLARINA VERİLEN İLK CEZA"

Change.org’da başlattığı imza kampanyası ile 100 bine yakın kişinin desteğini alan veteriner hekim ve hayvan hakları aktivisti Türkan Ceylan, dava sonrasında yaptığı açıklamada davanın kazanılması nedeniyle çok mutlu olduğunu ifade etti.

Ceylan, şunları kaydetti: "Mücadelemiz sonuç verdi. Kazandık. Çok mutluyum ve yanımda olan herkese teşekkür ederim. Sanıklar görevi kötüye kullanma suçundan ceza aldı. Bu, bugüne dek barınak çalışanlarına verilen ilk ceza ve bu anlamıyla emsal bir karar olması açısından çok önemli."

"KAMPANYAMIZ DEVAM EDECEK"

Cezanın alt sınırdan verildiğine dikkat çeken Türkan Ceylan, bununla ilgili bir üst mahkemeye başvuracaklarını belirterek, “Oradan da olumlu sonuç alacağımıza inanıyorum, çünkü bu kişiler kamu çalışanı olduğu için alt sınırdan ceza verilemez. Cezalar artırılana dek kampanyamız devam edecek" dedi.

'EMSAL BİR KARARDIR'

Türkiye Barolar Birliği Yürütme Kurulu Üyesi ve Konya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Ayşegül Başkoçak Çiftçi de, "Bu dava bir emsal karardır. Tüm Türkiye'deki barınakları etkileyecektir. Sahipsiz hayvanların önünü açacak çok güzel bir davadır. Alt sınırdan karar verilmesini kabul etmiyoruz, zaten kabul edilemez. Ancak üst merciler, hukuk arayışımız devam ettiği için bunu değiştirecektir." ifadelerini kullandı.

Hayvan Hakları İzleme Komitesi avukatlarından Hacer Gizem Karataş da, "Bugün açılan dosyada görevi kötüye kullanmanın alt sınırından 6 ay ceza aldılar. İyi hal indirimi verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Yani birkaç yıl suç işlemezlerse sicillerine bile yansımayacak ama şu çok önemli. Elazığ'da ciddi bir yerel baskı vardı. Bu sebeple buradan görevi kötüye kullandıklarını yani orada ölen hayvanların onların sorumluluğu olduğunun çıkması aslında bizim için çok önemli. Zaten üst mahkemeye başvurup hükmün açıklanması geri bırakılması kararına ve cezanın miktarına tekrar itiraz edeceğiz. Umarım daha yüksek miktarda ceza almalarını sağlayacağız" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

"Barınak Meleği" olarak tanınan Türkan Ceylan, Elazığ Barınağı’nda yaşanan hayvan hakları ihlalleri için bir kampanya başlattı. İlk kez bir davada Barınak yetkilileri ve görevlileri yargılanmaya başlandı. Barınakta birbirini yiyen hayvanlar savcılık eliyle tespit edildi ve kanıt olarak fotoğrafları dosyaya konuldu. İlk defa bir iddianamede "adeta hayvan soykırımı" yapılmıştır suç tanımlaması yapıldı.

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