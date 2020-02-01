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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 24 Ocak akşamı, 6.8'lik depremle sarsılan ve 41 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Elazığ'da önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'afet bölgesi' önerisine şu yanıtı verdi:

"SİYASİ BİR YAKLAŞIM OLUR"

"Bizim kanunlarımızda afet bölgesi diye bir kanun yok. Bizde afete maruz bölge alan ilanı var. Afet bölgesi diye bir kavram söz konusu değil. Başından beri genel hayatı etkileyen çerçevesiyle biz önlemlerimizi zaten aldık. SGK, Aile ve Çalışma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı olarak alınan önlemlerimiz var. 'Afet bölgesi ilan edilsin' demek siyasi bir yaklaşım olur.

"OLMAYAN BİR ŞEYİ VATANDAŞA SUNMAK OLUR"

Zannediyorum bunu söylerken 'Afete maruz bölge' denilmek istenmiyordur. Sosyal yardımlarla şehrin yaşayışının devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şu an afet bölgesi ilan edilmeli demek olmayan bir şeyi vatandaşlara sunmak olur.

"117 MİLYON LİRALIK YARDIM YAPILDI"

Şu ana kadar 87 milyon TL'lik AFAD'a bağış oldu. 30 milyon TL'lik de Kızılay'a yardım oldu. Toplamda 117 milyon liralık bir yardım gerçekleşti. Vatandaşlarımıza da yardımlarından ötürü çok teşekkür ediyoruz. Battaniye, ısınmayı sağlayacak araç gereç, çocuk ve genç montları köylere kadar dağıtılıyor. Burada herkes depremzede. Dün akşam 02.00'de yine deprem oldu herkes yine sokağa çıktı. Bir afetle karşı karşıyayız mutlaka eksiklerimiz olabilir. Bunları gidermek için elimizden geleni yaparız. Depremi yaşayan bölgede dağlara çıkıp vatandaşın hayvanına iğnesini bile arkadaşlarımız yapıyor. Herkese yardımlarından ötürü çok teşekkür ediyoruz."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise bölgede 1400 konut yapılacağını ifade etti.