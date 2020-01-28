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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak Cuma günü yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan arama kurtarma çalışmaları dün son bulmuştu. 41 vatandaşımızın hayatına mal olan depremin açtığı yaralar ise vatandaşların desteği, resmi kurumların gayreti ile sarılmaya çalışılıyor.

TSK'DAN DEPREMZEDEYE BARINMA MERKEZİ

Elazığ’da konuşlu olan 8'inci Kolordu Komutanlığı, spor salonunu ve uygun binalarını, depremzede 150 vatandaş ile 60 TSK mensubu ve ailesinin barınma ve yemek ihtiyaçlarının karşılanması için hazır hale getirildi.

BAKANLIK FOTOĞRAF DA PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şöyle denildi: "Elazığ’da konuşlu 8'inci Kolordu Komutanlığımızın spor salonu ve uygun binaları, depremzede 150 vatandaşımız ile 60 TSK mensubu ve ailesinin barınma ve yemek ihtiyaçlarının karşılanması için hazır hale getirildi." Bakanlık barınma alanlarıyla ilgili fotoğraflar da paylaştı.