Aydın'ın Karacasu ilçesinde dün gece, Karacasu -Tavas karayolu Dedeler Mahallesi Dandalaz mevkiinde dehşete düşüren bir trafik kazası meydana geldi. Karacasu'ya doğru seyir halinde olan Murat K. (42) idaresindeki araç, aynı yönde emniyet şeridinde park halinde bulunan sürücüsünün adının Yaşar Ç. (50) olduğu öğrenilen süt tankerine çarptı.

YAN KOLTUKTAKİ HAYATINI KAYBETTİ

İHA'daki habere göre meydana gelen kaza da sürücü yaralı kurtulurken yan koltukta bulunan İbrahim M., olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. İbrahim M’nın cansız bedeni itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralı Murat K. Nazili Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KİMLİKLERİ GÜÇLÜKLE SAPTANDI

Yaralı ve ölenin üzerinden kimlik çıkmaması resmi ekiplerin işini zorlaştırdı. Ölenin kimliği uzun süre tespit edilemezken yine üzerinde kimlik bulunmayan otomobil sürücüsü ilk olarak adının İbrahim K. olduğunu söyledi. Verdiği kimlik numarası da gerçek bir kişiye ait çıkarken daha sonra farklı bir kimlik numarası ile isim ve soy ismini söyledi.

AKARYAKIT YOLA DÖKÜLDÜ

Öte yandan süt tankerinin lastiğinden arızalı olduğu ve uzun süre emniyet şeridinde park halinde durduğu belirlendi. Dubayla önlem alınmaya çalışıldığı ifade edilirken sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobil tankere yakıt deposunun olduğu sol yan arka taraftan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yakıt deposundan akan akaryakıt karayolunu kapladı. Belediye işçileri herhangi bir kazaya neden olmaması için önlem aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.