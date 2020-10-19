Emniyet uyardı! O e-postalara dikkat! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, son dönemde çeşitli firmaların e-posta adreslerine Emniyet Genel Müdürlüğüne ait eposta adres uzantısı taklit edilerek, sahte e-posta adresleri üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü ismini kullanarak "Polisin Son Davetiyesi" içerikli e-postalar gönderildiği tespit edildi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

Firmalarımızın e-posta adreslerine gelen bu tarz maillerin içeriğindeki linklere tıklaması ve ekinde bulunan dosyaları indirmesi halinde şirket sistemlerinin şüpheliler tarafından ele geçirilmesi ve maddi/manevi zarara uğrama riski oluşturmaktadır. Firmalarımızın bu tarz içerikler ile karşılaştığında bunlara itibar etmemesi ve konuyu en yakın kolluk birimine bildirmesi önem arz etmektedir. Söz konusu maili oluşturan ve yayanlar hakkında adli tahkikat başlatılmıştır. Türk Polis Teşkilatı olarak suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz."