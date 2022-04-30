BAKAN BİLGİN MÜJDEYİ VERDİ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı emeklilere Temmuz'da gelecek zamla ilgili 1 Mayıs'ta açıklama yapacağı bilgisini verdi.

İşte Bakan Bilgin'in açıklaması şu şekilde:

Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım. Emekli bayram ikramiyesi 27-28-29 Nisan günlerinde hesaplarda olacak. Bin 100 liralık ikramiyeyi biz 400 lira artırmış olsaydık bunun tek seferde maliyeti 10 milyar lira olacaktı ve sadece tek seferlik bir uygulama olacaktı. Biz şimdiki düzenleme ile yaklaşık 13 milyar liralık bir maliyet oluşturacağız. Bunun biraz üzerinde ama devamlı olan bir düzenleme olacak. Emekli maaşı yıl boyunca yüksek olmuş olacak."