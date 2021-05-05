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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Erdinç'in akılalmaz ölümü! Savcı hapis cezası istedi
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Erdinç'in akılalmaz ölümü! Kusurlu bulunan şirkete dava açıldı

Trabzon'da 12 yaşındaki Erdinç Öztürk, geçen yıl 17 Ekim'de hurma yemek isterken tutunduğu elektrik direğinden akıma kapılarak hayatını kaybetti. Öztürk'ün arkadaşının da yaralandığı olayla ilgili soruşturma çerçevesinde hazırlanan bilirkişi raporunda elektrik dağıtım şirketi kusurlu bulundu. Akılalmaz ölümün ardından başlatılan soruşturmanın tamamlanmasıyla hazırlanan iddianamede savcı, elektrik dağıtım şirketinin iki sorumlusu hakkında 15 yıla kadar hapis istedi

SON DAKİKA: Erdinç'in akılalmaz ölümü! Savcı hapis cezası istedi
Erdinç'in akılalmaz ölümü!
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HABERTURK.COM

Trabzon'da bir çocuğun hurma yemek isterken tutunduğu elektrik direğinden akıma kapılarak hayatını kaybetmesi, arkadaşının da yaralanmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Savcı, elektrik dağıtım şirketinin iki sorumlusu hakkında 15 yıla kadar hapis istedi.

ELEKTRİK DİREĞİNE TUTUNUNCA AKIMA KAPILDI

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'un Maçka ilçesi Bahçekaya Mahallesi'nde geçen yıl 17 Ekim'de arkadaşı A.K.Ö. ile oyun oynayan Erdinç Öztürk (12),eve dönüş yolunda bir bahçeye girerek hurma yemek istedi. Yol kenarındaki arazinin tel örgülerinin üzerine basan Erdinç, bu sırada elektrik direğine tutununca akıma kapıldı. Onu kurtarmak isteyen arkadaşının akıbeti de aynı oldu. Akıma kapılan iki arkadaş, hastaneye kaldırıldı. Ama Erdinç Öztürk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ŞİRKET ASLİ KUSURLU BULUNDU

Olayla ilgili soruşturma çerçevesinde dosya bilirkişiye gönderildi. Bilirkişi. şebekenin bakımının ve denetiminin düzenli yapılmış olması ve demir direk koruma topraklamalarının kontrol edilmiş olması halinde olayın meydana gelmeyeceğini belirterek, elektrik dağıtım şirketi ÇEDAŞ'ı asli kusurlu buldu.

SORUMLULAR HAKKINDA HAPİS CEZASI İSTENDİ

Bilirkişi raporunun ardından soruşturmayı tamamlayan savcı, Çoruh Elektrik Dağıtım adlı şirketin Maçka'daki sorumluları C.E. ve M.M. hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak iddiasıyla iddianame hazırladı. İki şüpheli hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi.

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