Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan çok önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığına bağlanabilir, hiçbir manisi yok. Dikkat ederseniz, Hulusi Akar Paşa’yı bakan olarak açıkladık. Aynı anda da Genelkurmay Başkanı’nı, Kara Kuvvetleri Komutanı’nı ve Genelkurmay İkinci Başkanı’nı atadık. Çünkü Silahlı Kuvvetler boşluk kabul etmez. Aslında devlet yönetiminde hiçbir yer boşluk kabul etmez. Nitekim ben aşağıda bakanlarımızı açıklamaya giderken, vekaleten olmaz dedik ve atamaları hemen yapalım diyerek, işi bitirdik." dedi.

Yeni kabinede Milli Savunma Bakanlığı görevine Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar getirilmişti. Akar'ın yerine Orgeneral Yaşar Güler getirilmişti.

''DOLAR KISA SÜREDE DÜŞECEK''

Habertürk'ten Veyis Ateş'in aktardığına göre; Erdoğan ekonomiye yönelik de mesajlar verdi. Erdoğan doların yükselişine ilişkin, "Dolar çok kısa sürede düşecek, göreceksiniz" dedi. Erdoğan, faizlerin de düşeceğini söyledi.

Erdoğan, Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın görevi başarıyla sürdüreceğine inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile ilgili soruya yanıt veren Erdoğan, "Başkan Yardımcısı sayısı artabilir" yanıtını verdi.

Erdoğan, yemin töreni sırasında ayağa kalkmayan muhalefetin sorulması üzerine, "Hiç umurumda değil, kendi bilecekleri iş" dedi.

Maliye ve Hazine'nin birleşmesine değinen Erdoğan, "Yabancı basına göre hareket edemeyiz." diye konuştu.