Erkek arkadaşı ile tartıştı! Tetiğe bastı! 0:00 / 0:00

İHA

Karaman'da tartıştığı eski erkek arkadaşını silahla vuran kadın tutuklandı. Polis, olaydan sonra kaçarak kayıplara karışan Cansu A.’yı (27) 1 gün sonra yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cansu A., Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

"KİMSENİN NAMUSU ORTADA DEĞİL"

İHA'da yer alan habere göre Cansu A., adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin, 'Neden vurdunuz' sorusuna; "Kimsenin namusu ortada değil.

Benim adımı ağzına alırken düzgün alsın" diye yanıt verdi. Mahkemece tutuklanan Cansu A., Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu.

TARTIŞMANIN ARDINDAN BACAĞINDAN VURDU

Edinilen bilgiye göre olay, 16 Kasım akşamı saat 22.40 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, konuşmak için 714 Sokak’ta buluşan İsmail Ö. (31) ile Cansu A., arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cansu A. yanında bulunan tabancayla İsmail Ö’yü bacağından vurarak olay yerinden kaçtı.

YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralı İsmail Ö., ise ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.