Can pazarı yaşandı, burnu bile kanamadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaCAN PAZARI | Son dakika: Erzurum'da korkunç kaza: 10 yaralı
ABONE OL

Erzurum'daki kazada can pazarı yaşandı, bebeğin burnu bile kanamadı

Erzurum'da E80 karayolundaki kavşakta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı. Demir yığını haline dönüşen hafif ticari araçtaki yolculardan bazıları çarpışmanın şiddetiyle araçtan karayoluna savruldu. 10 kişinin yaralandığı kazadan yara almadan kurtulan bebeğe ise yoldan geçen bir kadın sahip çıktı, kucağına alarak uzun süre ilgindi

CAN PAZARI | Son dakika: Erzurum'da korkunç kaza: 10 yaralı
Can pazarı yaşandı, burnu bile kanamadı
0:00 / 0:00
DHA

Erzurum'da E80 karayolundaki kavşakta iki aracın çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı. 10 kişinin yaralandığı kazadan şans eseri yara almadan kurtulan bebeğe ise yoldan geçen bir kadın sahip çıktı, kucağına alarak uzun süre ilgindi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Aziziye ilçesinin Dadaşkent semtindeki belediye hizmet binası önünde E 80 karayolunda meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen kazada Erzincan'dan Erzurum istikametine giden 25 DE 657 plakalı otomobil, iddiaya göre, Dadaşkent istikametinden gelen ve kavşaktan kontrolsüz şekilde ana yola çıkan 34 GF 4826 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

YOLA SAVRULDULAR

Kazanın şiddetiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki bir iş yerinin duvarına çarparak durdu, içindeki 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Hurdaya dönen hafif ticari araçta ise sürücü ile birlikte 7 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının kaza sırasında çarpışmanın şiddetiyle araçtan karayoluna savruldukları öğrenildi. Araçta annesinin kucağında bulunan bebek ise şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

BEBEĞİN BURNU BİLE KANAMADI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Can pazarını yaşandığı kazada sıkışan bir kişi ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından vatandaşların da yardımıyla çıkarıldı. Annesi ve yakınları yaralı olmasına rağmen kazayı burnu bile kanamadan atlatan bebek Feyza Bilir'e ise yoldan geçen bir kadın sahip çıktı. Bebeği kucağına alarak uzun süre ilgilendi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Hafif ticari araçta yaralanan Ramazan Bilir, Şahin Bilir, Şükran Bilir, Hatice Bilir, Arif Çerez, Dilek Çerez ve Mehmet Akif Çerez'e ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından yaralılar, bebekle birlikte Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobilde bulunan 3 kişinin ise hafif şekilde yaralandıkları belirlendi.

Karayolunda kontrollü olarak sağlanan trafik akışı ise kaza yapan araçların çekilip, yolun temizlenmesinin ardından normale döndü. Polis kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye genelinde eş zamanlı Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması yapıldı
GÜNDEMEş zamanlı operasyon! 1194 şüpheli yakalandı
MEB'ten son açıklama: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman başlayacak?
GÜNDEMOkullar ne zaman kapanacak?
Deprem mi oldu, nerede? 13 Haziran AFAD - Kandilli son depremler listesi
GÜNDEMSon depremler listesi 13 Haziran
GELİYOR! Son dakika: Meteoroloji'den son dakika 5 bölge için yağmur uyarısı - 13 Haziran Hava Durumu
GÜNDEM5 bölge için yağmur uyarısı
DEHŞET! Son dakika: Akrabalarına balta ile saldırdı
GÜNDEMAkrabalarına balta ile saldırdı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var
GÜNDEMİstanbul'da DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var
SON DAKİKA: Bıçaklı dehşet kamerada!
GÜNDEMBıçaklı dehşet kamerada!
'Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'na ilişkin Genelge Resmi Gazete'de
GÜNDEM"Müsilaj" genelgesi Resmi Gazete
Mardin'de hafif ticari aracın çarptığı 2 öğretmen hayatını kaybetti
GÜNDEMMardin'de 2 öğretmen trafik kazasında hayatını ...
Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek
GÜNDEMOktay, Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek