Baca temizliğinin sonu kötü bitti
Erzurum'da acı bir ölüm meydana geldi. 5 katlı binanın bacasını temizlediği sırada çatıdan düşen Ümit Akın dengesini kaybedip zemine düştü. Akın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Erzurum'da 5 katlı binanın bacasını temizlediği sırada çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.
5'İNCİ KATTAN DÜŞTÜ
AA'nın haberine göre olay; Erzurum'un Palandöken ilçesinde meydana geldi. İkamet ettiği 5 katlı apartmanın bacasını temizlemek için çatıya çıkan 36 yaşındaki Ümit Akın, dengesini kaybedip zemine düştü.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILMADI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Akın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
BİNADA İNCELEME YAPILDI
Olay yeri inceleme ekipleri, binada çalışma yaptı.