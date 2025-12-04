Erzurum'da 5 katlı binanın bacasını temizlediği sırada çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.

5'İNCİ KATTAN DÜŞTÜ

AA'nın haberine göre olay; Erzurum'un Palandöken ilçesinde meydana geldi. İkamet ettiği 5 katlı apartmanın bacasını temizlemek için çatıya çıkan 36 yaşındaki Ümit Akın, dengesini kaybedip zemine düştü.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Akın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

BİNADA İNCELEME YAPILDI

Olay yeri inceleme ekipleri, binada çalışma yaptı.