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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Esenyurt Belediyesi'nde yeni yakalama kararı | Son dakika haberleri

        Esenyurt Belediyesi'nde yeni yakalama kararı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı çıkardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 10:34 Güncelleme: 29.11.2024 - 10:47
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        Esenyurt Belediyesi'nde yeni yakalama kararı
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        İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında "terörizmin finansmanı" suçundan başlatılan yeni soruşturma kapsamında eski belediye başkan yardımcısı Osman Yalçın hakkında gözaltı kararı verildi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca, Ahmet Özer hakkında "terörizmin finansmanı" suçundan başlatılan soruşturmada Özer döneminde belediyede başkan yardımcısı olan Osman Yalçın'ın kapatılan Jiyan TV ile irtibatlı olduğu tespit edildi.

        Terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan tarafından yapılan açıklamayla "Kent Uzlaşısı" olarak bilinen ve örgüt mensuplarının büyükşehir belediyelerine sızdırılması talimatı doğrultusunda Yalçın'ın Esenyurt Belediye Başkanlığına yerleştirildiği belirlenen soruşturmada, Yalçın hakkında gözaltı kararı verildi.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında Beylikdüzü ve Esenyurt'ta operasyon düzenledi.

        Şüphelinin evinde yapılan aramada cep telefonu ve dijital materyalleri ele geçiren ekiplerin firari Yalçın'ı arama çalışmaları sürüyor. Öte yandan Osman Yalçın'ın halen Esenyurt Belediye Meclis üyesi olduğu öğrenilirken Özer döneminde Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğünden sorumlu belediye başkan yardımcısı olduğu ifade edildi.

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