Esenyurt değil

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "İnşallah birkaç ay sonra bu bölgeye dere ıslahı tamamlanacak. Bu yaşanan sorunların önemli bir bölümü bitecek. Tamamını bitirmek mümkün değil. Bu selde de çok şükür ki çok büyük hasar yok. Şu anda bir can kaybı yok. Riskli yerler daha önce boşaltılmıştı sürekli denetleme içerisinde. Tabi bu taşkından oluşan kirlilikler rahatsızlıklar oluşuyor. Ekiplerimiz gece boyunca takip altındaydı” dedi.

“5 DAKİKA İÇERİSİNDE HER TARAF SU DOLDU"

Esnaf Hayrettin Irmak, “5 dakika içerisinde her taraf su oldu. Dükkanımın içi su doldu. Dışarıdaki dolapların motorları su nedeniyle yandı. Geçtiğimiz ayda oldu. Ben 1992 yılından beri esnafım, senede 3-4 defa sel oluyor" dedi.

Cami görevlisi Zahir Gün ise “Sel suları gelmesin diye kum torbalarını çektik. Suyun yükselmesini ekledik basınçlar birlikte içeri girdi. Öbür seferki gibi değil ama içeri su girdi. Kovalarla suları tahliye etmeye çalıştık İçerideki eşyaları kurtardık ama halılar su altında kaldı" ifadelerini kullandı.

Vatandaş Mehmet Akbir, "20 senedir Esenyurt’tya oturuyorum. Burası 713 Sokak, başka caddenin ana hattını buraya vermişler. Her seferinde burası patlıyor. Yetkilileri çağırıyoruz geliyorlar hiçbir şey yapmadan geri gidiyorlar. Evleri her seferinde su basıyor. Yardım edinilecek deniyor ama hiçbir şey yapılmıyor. Her seferinde bu daireleri su basıyor. Eşyalar komple çöp olmuş” dedi.