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Kan donduran sözler: Eşim kızımı uyumaya götüreceğini söyleyip öldürdü!

Konya'da önceki gün 3 yaşındaki kızını öldüren anneyle ilgili kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı. Cinayet öncesini anlatan baba Mehmet K., "Olay günü eşim, kızımız Sema'yı da alıp uyumaya gideceklerini söyledi. Onlar eve gitti, ben de koyunları otlatmaya gittim. 45 dakika sonra eve döndüğümde, eşim koşarak bana doğru geliyordu. Kanlar içindeydi, müdahale ettim. O sırada yardıma gelen komşularımız, araç ile eşimi hastaneye götürdü. Eve girdiğimde kızım Sema Nur da kanlar içindeydi" dedi

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DHA

Konya'nın Sarayönü ilçesinde kızı Sema Nur K.'yi (3) boğazından bıçaklayarak öldüren Sevda K.'nin eşi Mehmet K., eşinin psikolojik tedavi gördüğünü belirterek, "Olay günü eşim, kızımız Sema'yı da alıp uyumaya gideceklerini söyledi. Onlar eve gitti, ben de koyunları otlatmaya gittim. 45 dakika sonra eve döndüğümde, eşim koşarak bana doğru geliyordu. Kanlar içindeydi, müdahale ettim" dedi.

DHA'da yer alan habere göre olay, 25 Mart'ta Karabıyık Mahallesi'nde meydana geldi.

3 çocuk annesi Sevda K., önce kızı Sema Nur'un boğazını, ardından kendi boğazını bıçakla kesti. Küçük Sema Nur hayatını kaybetti, yaralanan anne de Sarayönü Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Sevda K., ilk ifadesinde; "Kocamdan bugüne kadar kötü bir söz duymadım. Neyin, nasıl olduğunu hatırlamıyorum" dedi. Jandarmadaki sorgusunun ardından Sevda K., akıl ve ruh sağlığının yerinde olup, olmadığının tespit için Kayseri Şehir Hastanesi'ne gönderildi.

"HİÇBİR SORUN, HİÇBİR PROBLEM YOKTU"

​Sevda K.'nin eşi Mehmet K. de 22 yıldır evli olduklarını, eşinin uzun süredir ilaçlı psikolojik tedavi gördüğünü belirterek, "Olaydan yaklaşık 2-3 hafta önce eşim Konya Numune Hastanesi'ne giderek doktoruna ilacını yazdırdı.

Daha sonra 'Yorgunum' dediği için annesinin yanına gitmesini ve dinlenmesini söyledim. 1 hafta-10 gün annesinde kaldıktan sonra, 1 hafta önce eve geldi. 22 yıllık evliliğimizde ne tartıştık ne de kavga ettik. Hiçbir sorun, hiçbir problem yoktu. Olay günü eşim, kızımız Sema'yı da alıp uyumaya gideceklerini söyledi. Onlar eve gitti, ben de koyunları otlatmaya gittim.

45 dakika sonra eve döndüğümde, eşim koşarak bana doğru geliyordu. Kanlar içindeydi, müdahale ettim. O sırada yardıma gelen komşularımız, araç ile eşimi hastaneye götürdü. Eve girdiğimde kızım Sema Nur da kanlar içindeydi. Olay nasıl oldu, neden yaptı, bilmiyorum" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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