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Eşini alevlerden kurtardı! Kahreden olay! 0:00 / 0:00

İHA

Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Kavacık köyünde 2 katlı evde oturan Hatice-Şevket Akkaya çifti sabaha karşı 04:00 sularında esnada mutfaktan gelen ses üzerine beraber uyandı.

ALEVLERİN ARASINDAN ÇIKAMADI

İHA'daki son dakika haberine göre evin alevler içinde kaldığı gören 64 yaşındaki Şevket Akkaya, eşini komşularının yardımıyla kurtarırken, kendi alevlerin arasından çıkamadı.

YAŞLI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı yaşlı kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

YANGIN UZUN UĞRAŞLARLA SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen Yenipazar ve Gölpazarı Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonrası yangını söndürdü.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Öte yandan ekipleri Şevket Akkaya'ın cansız bedenine 6 saat sonrası ulaşırken, yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

Yenipazar Kaymakamı Osman Kural olay yerine gelerek incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.