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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Eski damadı kızını rahatsız ediyordu! Sonrası dehşet!
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Eski damadı kızını rahatsız ediyordu! Sonrası dehşet!

Denizli’de, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanan kadın, eski eşi tarafından rahatsız edilince, baba Ayhan Ö., eski damadı olan Nuri A’yı tüfekle vurdu. Yaralı Nuri A., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken baba Ayhan Ö., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi

SON DAKİKA: Eski damadı kızını rahatsız ediyordu! Sonrası dehşet!
Eski damadı kızını rahatsız ediyordu! Sonrası dehşet!
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İHA

Denizli'nin Çameli ilçesi Kalınkoz Mahallesi'nde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yaklaşık 4 yıl önce Nuri A.’dan geçimsizlik nedeniyle boşandığı öğrenilen 3 çocuk annesi Nazlı Ö., ailesinin evine taşındı.

SÜREKLİ RAHATSIZ ETTİ İDDİASI

İHA'da yer alan habere göre baba Ayhan Ö. ile birlikte yaşamaya başlayan Nazlı Ö., eski eşi Nuri A. tarafından mahkeme ve aile konularıyla ilgili sürekli rahatsız edildiğini iddia etti. Nazlı Ö. ile konuşmak isteyen Nuri A., baba Ayhan Ö. ile tartışmaya başladı.

ESKİ DAMADINI TÜFEKLE VURDU

Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada baba Ayhan Ö. evden aldığı tüfek ile Nuri A’yı vurdu. Çevredeki vatandaşların sesi duyması üzerine olay yerine geldiğinde Nuri A’yı yaralı halde yerde buldu.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalenin ardından Nuri A.’yı ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Durumunun ağırlaştığı öğrenilen Nuri A’nın tedavisi devam etmek üzere Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.
Bölgeye gelen jandarma ekipleri olay yerinde yaptığı incelemenin ardından baba Ayhan Ö’yü gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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