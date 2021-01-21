Melania Trump'ın şimdiki planı ne?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSON DAKİKA: Eski First Lady Melania Trump'ın şimdiki planı ne?
ABONE OL

Eski First Lady Melania Trump'ın şimdiki planı ne?

ABD'nin eski First Lady'si, 45. Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump dört yıl boyunca Trump ile katıldığı programlarda, mimikleri, Trump'a mesafesiyle her hareketiyle konuşuldu. Melania'nın şimdi neler yapacağı ise merak ediliyor. ABD basınında yer alan haberlerde ise, modelliğe geri döneceği, Trump'tan boşanacağı ya da sosyal sorumluluk projelerine devam edeceği gibi birçok iddia yer alıyor.

SON DAKİKA: Eski First Lady Melania Trump'ın şimdiki planı ne?
Melania Trump'ın şimdiki planı ne?
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

ABD'nin bir önceki First Lady'si Melania Trump, bugüne kadar 45. Başkan Donald Trump ile katıldığı programlarda mimikleriyle, Trump'a olan mesafesiyle hep çok konuşuldu.

Trump çifti Beyaz Saray'ı terk ederken de Melania'nın her zamankinden daha güler yüzlü oluşu ise dikkat çekiciydi. Peki Melania Trump'ın bundan sonra neler yapacağına ilişkin hangi iddialar ortaya atıldı?

3 Kasım'da gerçekleşen seçimleri Trump'ın kaybetmesiyle, Melania'nın bir an önce Washington defterini kapatmak istediği ve evine dönmek istediği belirtilmişti.

Washington Post muhabiri Mary Jordan'ın bir kitabına göre, Melania çocukları Barron'un, Trump'ın diğer çocukları Don Jr, Ivanka, Eric ve Tiffany ile aynı imkanlara sahip olmasını istiyor. Onlar gibi iş dünyasında başarıya ulaşmasını ve mega miras listesine dahil olmasını istiyor.

WP'de yer alan haberde, Melania'nın Trump'ın başkanlık kütüphanesini hazırlamak için de gönüllü olduğu ifade edildi. Post'a konuşan bir kaynak, "Kütüphane yeri henüz araştırılmadı, ancak Ivanka ilgisini netleştirdi" dedi. "Her zamanki gibi, Melania diğer aile üyeleriyle uğraşmak zorunda kalacak." ifadeleri kullanıldı.

"SİYASİ SPOT IŞIĞINDA BİR YAŞAM İSTEMEDİ"

İsmi belirtilmeyen kaynaklar, Melania'nın asla siyasi spot ışığında bir yaşam istemediğini ve hatta Trump başkan seçildikten sonra New York'taki özel ve lüks hayatını terk etmek zorunda kaldığı için mutsuz olduğu için ağladığını söyledi.

Eski manken Melania'nın, Trump Tower'da kendi dairesine sahip olduğu zaman ki yaşamı daha çok sevdiği ifade edildi.

BOŞANIRLAR MI?

Melania ve Donald'ın ayrı yataklarda uyudukları uzun zamandır söylentiler arasında. Melania'nın Trump'ın elini tutmayı reddettiği ya da kaşlarını çatarak birçok kez kameralara yakalandı. Ancak başkanlığının sona ermesiyle, bazıları nihayet Barron’un babasını terk edebileceğini düşünüyor.

The Independent'ta yer alan haberde, Melania'nın Trump'ın görevinin bitmesi için dakika saydığı, her an boşanacağı ifade edilmişti.

MODELLİĞE GERİ DÖNECEK Mİ?

First Lady unvanını bırakmak ardından oldukça para kazandırabiliyor. Michelle Obama ve Hillary Clinton imzaladıkları kitap ve film anlaşmalarının getirisiyle çok konuşulmuştu.

Beyaz Saray'da geçirdiği zamanla 'En İyi Ol' yardım kuruluşuyla yardımseverlik etkinliklerini zaman harcayan Melania, çocuklar için çevrimiçi zorbalıkla mücadelede yardımcı olmaya devam edebilir.

Ancak eski en iyi arkadaşı ve danışmanı Stephanie Winston Wolkoff'un açığa çıkardığı kayıtlara göre, Melania modelliğe dönmek için can atıyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! Bağdat'ta şiddetli patlama! - Haberler
DÜNYABağdat'ta intihar saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı. ...
Almanya'da koronavirüs kabusu devam ediyor: Son 24 saatte 1013 ölüm
DÜNYAAlmanya'da koronavirüs kabusu devam ediyor: Son 24 ...
SON DAKİKA: Dünya liderlerinden ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasına ilişkin mesajlar!
DÜNYADünya liderlerinden Biden mesajı!
Maduro: ABD ile yeni başlangıç yapmak istiyoruz
DÜNYAMaduro: ABD ile yeni başlangıç yapmak istiyoruz
DAMGA VURDU! Son dakika: Biden'ın yemin töreninde kıyafetli mesaj
DÜNYAYemin töreninde kıyafetlerle verilen siyasi mesaj!
GERİ DÖNÜŞ! Son dakika: Beyaz Saray'ın yeni sözcüsünden ilk açıklama
DÜNYA"ABD küresel masaya geri dönüyor"
Bolivya Devlet Başkan Yardımcısından "Filistin yeniden olacak" mesajı
DÜNYABolivya'dan "Filistin yeniden olacak" mesajı
Yunanistan Parlamentosu'ndan, İyon Denizi'nde kara sularının 12 mile çıkarılmasına onay
DÜNYAYunanistan'da İyon Denizi kara sularının 12 mile ...
ABD'de Demokratlar Senato'da çoğunluğu ele geçirdi
DÜNYADemokratlar Senato'da da çoğunluğu ele geçirdi
İMZAYI ATTI! Son dakika: Başkan Biden'dan ilk kararlar
DÜNYAABD Başkanı Biden ilk kararnamelerini yayımladı!