Melania Trump'ın şimdiki planı ne?

ABD'nin bir önceki First Lady'si Melania Trump, bugüne kadar 45. Başkan Donald Trump ile katıldığı programlarda mimikleriyle, Trump'a olan mesafesiyle hep çok konuşuldu.

Trump çifti Beyaz Saray'ı terk ederken de Melania'nın her zamankinden daha güler yüzlü oluşu ise dikkat çekiciydi. Peki Melania Trump'ın bundan sonra neler yapacağına ilişkin hangi iddialar ortaya atıldı?

3 Kasım'da gerçekleşen seçimleri Trump'ın kaybetmesiyle, Melania'nın bir an önce Washington defterini kapatmak istediği ve evine dönmek istediği belirtilmişti.

Washington Post muhabiri Mary Jordan'ın bir kitabına göre, Melania çocukları Barron'un, Trump'ın diğer çocukları Don Jr, Ivanka, Eric ve Tiffany ile aynı imkanlara sahip olmasını istiyor. Onlar gibi iş dünyasında başarıya ulaşmasını ve mega miras listesine dahil olmasını istiyor.

WP'de yer alan haberde, Melania'nın Trump'ın başkanlık kütüphanesini hazırlamak için de gönüllü olduğu ifade edildi. Post'a konuşan bir kaynak, "Kütüphane yeri henüz araştırılmadı, ancak Ivanka ilgisini netleştirdi" dedi. "Her zamanki gibi, Melania diğer aile üyeleriyle uğraşmak zorunda kalacak." ifadeleri kullanıldı.

"SİYASİ SPOT IŞIĞINDA BİR YAŞAM İSTEMEDİ"

İsmi belirtilmeyen kaynaklar, Melania'nın asla siyasi spot ışığında bir yaşam istemediğini ve hatta Trump başkan seçildikten sonra New York'taki özel ve lüks hayatını terk etmek zorunda kaldığı için mutsuz olduğu için ağladığını söyledi.

Eski manken Melania'nın, Trump Tower'da kendi dairesine sahip olduğu zaman ki yaşamı daha çok sevdiği ifade edildi.

BOŞANIRLAR MI?

Melania ve Donald'ın ayrı yataklarda uyudukları uzun zamandır söylentiler arasında. Melania'nın Trump'ın elini tutmayı reddettiği ya da kaşlarını çatarak birçok kez kameralara yakalandı. Ancak başkanlığının sona ermesiyle, bazıları nihayet Barron’un babasını terk edebileceğini düşünüyor.

The Independent'ta yer alan haberde, Melania'nın Trump'ın görevinin bitmesi için dakika saydığı, her an boşanacağı ifade edilmişti.

MODELLİĞE GERİ DÖNECEK Mİ?

First Lady unvanını bırakmak ardından oldukça para kazandırabiliyor. Michelle Obama ve Hillary Clinton imzaladıkları kitap ve film anlaşmalarının getirisiyle çok konuşulmuştu.

Beyaz Saray'da geçirdiği zamanla 'En İyi Ol' yardım kuruluşuyla yardımseverlik etkinliklerini zaman harcayan Melania, çocuklar için çevrimiçi zorbalıkla mücadelede yardımcı olmaya devam edebilir.

Ancak eski en iyi arkadaşı ve danışmanı Stephanie Winston Wolkoff'un açığa çıkardığı kayıtlara göre, Melania modelliğe dönmek için can atıyor.