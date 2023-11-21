Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Eski ÖSYM Başkanı Demir için istenen ceza belli oldu! - Haberler

        Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'e FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapis talebi

        Eski Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ali Demir'in, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği" ve "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçlamalarından yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 16:56 Güncelleme: 21.11.2023 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ali Demir için istenen ceza belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya tutuksuz sanık Demir katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu.

        AA'da yer alan habere göre Mahkeme Başkanı dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra Cumhuriyet savcısına esas hakkındaki görüşünü açıklaması için söz verdi.

        Savcı, sanığın üzerine atılı "görevi kötüye kullanma" suçunun, örgütsel faaliyet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini kaydederek, Demir'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

        Demir'in avukatı da esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti.

        Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Demir'e esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için ek süre verilmesine hükmederek, duruşmayı 15 Şubat 2024'e erteledi.

        REKLAM

        NE OLMUŞTU?

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin iddianamesinde yer verilen bilirkişi raporuna göre, ÖSYM tarafından 2010-2015 yıllarında yapılan sınavlarda soru sızdırıldı.

        Sorular, matbaaya gönderilmek üzere "Sır cihazı" adı verilen kriptolu belleğe yüklendiği sırada ÖSYM'nin bilgisayarlarına kurulan ProNMS ve Lumension adlı programlarla arka planda kaydedildi.

        Bu şekilde elde edilen sorular, kurumda görevli örgüt mensuplarınca FETÖ'nün sözde ÖSYM imamı Bekir Şimşek'e ulaştırıldı.

        Soruşturma açıldığı bilgisine ulaşan örgüt mensupları, ÖSYM'deki bilgisayarlara geri dönülemeyecek şekilde 35 kez format attı.

        Buna rağmen bazı bilgisayarlarda sınav sorularını kaydeden programlara ilişkin kalıntılar bulundu.

        Soruların bu şekilde sızdırıldığı dönem ÖSYM başkanı olan Demir'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanmak" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Ali Demir
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kış lastiği zorunluluğunda tarih değişti
        Kış lastiği zorunluluğunda tarih değişti
        Şoke eden görüntü! Boşanma davasına bu şekilde getirildi
        Şoke eden görüntü! Boşanma davasına bu şekilde getirildi
        Milli ara Beşiktaş'a yaradı
        Milli ara Beşiktaş'a yaradı
        Marmara Denizi'nde flaş tespit!
        Marmara Denizi'nde flaş tespit!
        Oğlunun kalp masajıyla hayata tutundu!
        Oğlunun kalp masajıyla hayata tutundu!
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        Kritik uyarı geldi! Saat verildi... 2 bölgede sağanak ve kuvvetli fırtına!
        Kritik uyarı geldi! Saat verildi... 2 bölgede sağanak ve kuvvetli fırtına!
        "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"
        "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"
        Halı sahadaki sinsi plan iddiasında eski kocaya gözaltı!
        Halı sahadaki sinsi plan iddiasında eski kocaya gözaltı!
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Angelino çıkmazı!
        Angelino çıkmazı!
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Müstakil eve hücum
        Müstakil eve hücum
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi