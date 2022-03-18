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Haberler Gündem 3. Sayfa DEHŞET SAÇTI! Son dakika haberleri: Eski sevgilisini başkası ile görünce kurşun yağdırdı!
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Mersin'de dehşet! Ayrıldığı sevgilisi ile yanındaki erkeğe ateş açtı: 1'i ağır 2 yaralı

Mersin'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Kentin Mut ilçesinde Egemen A., bir süre önce kendisinden ayrılan sevgilisi Şerife Fatma E.'yi tantuni dükkanında Mehmet Ö. ile yemek yerken görünce tabancasını çıkarıp ateş açtı. Korkunç olayda genç kız saldırıdan yaralı kurtulurken, kurşunların isabet ettiği Mehmet Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi

DEHŞET SAÇTI! Son dakika haberleri: Eski sevgilisini başkası ile görünce kurşun yağdırdı!
Eski sevgilisi ile arkadaşına kurşun yağdırdı!
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DHA

Korkunç olay, gece saatlerinde bir tantuni dükkanı önünde meydana geldi. İddiaya göre bir süre önce kendisinden ayrılan Şerife Fatma E.'yi, Mehmet Ö. ile yemek yerken gören Egemen A., tabancasını çıkartıp ateş açtı.

DHA'nın haberine göre, tabancadaki mermileri boşaltan Egemen A., olay yerinden kaçarken olayda yaralanan Şerife Fatma E ve Mehmet Ö., çevredekilerin ihbarıyla ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ARKADAŞI YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Yaralı Mehmet Ö., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Şerife Fatma E.'nin durumunun iyi olduğu belirtilirken, Mehmet Ö.'nün ise hayati tehlikesinin sürdüğü kaydedildi.

KISKIVRAK YAKALANDI

Olay yerinde inceleme yapan polis, çok sayıda mermi çekirdeği buldu. Kaçan şüpheli Egemen A. daha sonra polis tarafından yakalandı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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