        Eskişehir'deki fabrikada patlama: 6 işçi yaralandı

        Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası'nda meydana gelen cüruf patlaması sonucunda 6 işçi yaralandı

        Giriş: 02.02.2026 - 12:58 Güncelleme: 02.02.2026 - 12:58
        Şeker Fabrikasında patlama: 6 yaralı
        Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası'nda meydana gelen cüruf patlaması sonucunda 6 işçi yaralandı.

        METALDE PATLAMA MEYDANA GELDİ

        Olay, Odunpazarı ilçesi Şeker Mahallesi Sivrihisar 2 Caddesi'nde bulunan Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası'nın Eskişehir Makine Fabrikası kısmında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde bahse konu noktada döküm yapıldığı sırada cüruf ismi verilen erimiş metalde patlama meydana geldi. Patlama sonrası ilgili alanda çalışan 6 işçi yaralandı.

        6 İŞÇİ YARALANDI

        Yaralılar için fabrikaya sağlık ve polis ekibi sevk edildi H.G., S.G., M.T., C.M., İ.U. ve O.I. isimli işçiler ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerden 2'sinin sağlık durumunun kısmen ciddi, geri kalan 4 işçinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

