        Son dakika: Eskişehir haberleri: İşe gitmek için evden çıkan işitme engelli Hazal'dan haber yok

        İşe gitmek için evden çıkan işitme engelli Hazal'dan haber yok

        Eskişehir'de işe gitmek için evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki işitme engelli Hazal Güntay'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 11:36 Güncelleme: 30.12.2025 - 11:36
        İşe gitmek için çıkan Hazal'dan haber yok
        Eskişehir'de işe gitmek için evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki işitme engelli Hazal Güntay'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

        İŞE GİTMEK İÇİN EVDEN AYRILDI

        İHA'nın haberine göre; Bahçelievler Mahallesinde bir apartmanda ablasıyla birlikte yaşayan Hazal Güntay, 29 Aralık'ta saat 08.30'da işe gitmek için evden ayrıldı. Daha sonrasında Güntay'dan haber alamayan ve kendisinin o gün hiç işe gitmediğini öğrenen yakınları, İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp müracaatında bulundu.

        1 GÜNDÜR KENDİSİNDEN HABER ALINAMIYOR

        Tam olarak 1 gündür kendisinden haber alınamayan genç kadının bulunması için polis ekiplerince arama çalışmaları başlatıldı. Güntay'ın yakınları, onu gören veya duyanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesini istedi. Yaklaşık 1.54 boyunda olan kadının kaybolduğu gün üzerinde lacivert kot pantolon, siyah şişme mont ve beyaz spor ayakkabı bulunduğu ifade edildi.

        GEÇMİŞTE DE EVDEN KAÇMIŞ

        Hazal Güntay'ın ablası, genç kadının telefonunu yanına aldığını ancak çağrıları meşgule attığını söyledi. Bunu yapanın o mu yoksa başkası mı olduğunu bilmediğini ifade eden abla, Güntay'ın geçmiş bir tarihte yakınlarına haber vererek kendi rızasıyla kaçtığını ama 2 gün sonra döndüğünü belirtti. Şu anda ise ondan hiçbir şekilde haber alamadıklarını dile getirdi.

