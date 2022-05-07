Ev arkadaşı eşyalarını sattı! 0:00 / 0:00

DHA

Konya'da, perşembe günü saat 21.00 sıralarında Yazır Mahallesi´nde, Celal Küçükkara daha önce birlikte yaşadığı ev arkadaşı Yusuf Dinç´in bir suçtan cezaevine girmesi üzerine iddiaya göre onun eşyalarını sattı.

EŞYALARINI GÖREMEYİNCE BIÇAKLADI

DHA'da yer alan habere göre tahliye olan Yusuf Dinç eve gelip eşyalarını göremeyince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf Dinç, mutfaktan aldığı bıçakla Celal Küçükkara´yı çeşitli yerlerinden bıçakladı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılan Celal Küçükkara doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KUŞ KÜMESİNDE YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Yusuf Dinç´i yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin Sahip Ata Mahallesi´ndeki bir apartmana girdiğini belirledi. Operasyon düzenleyen polis, Yusuf Dinç´i binanın çatı katındaki kuş kümesinde saklanırken yakaladı.

TELEFONU SATMAK İÇİN ALMIŞ

Gözaltına alınan Yusuf Dinç´in üzerinden Celal Küçükkara'ya ait cep telefonu ve olayda kullanılan suç aleti bıçak çıktı. Şüpheli Yusuf Dinç´in emniyetteki ifadesinde, "Celal odamdaki eşyaların tamamını satmış. Eve geldiğimde eşyalarım yoktu. Satmak için de Celal'in cep telefonunu aldım" dediği belirtildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Dinç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.