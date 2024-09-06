Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Eylem Tok olayında özel rapor tepkisi! | Son dakika haberleri

        Eylem Tok olayında özel rapor tepkisi!

        İstanbul Eyüpsultan'daki trafik kazasında ölen Oğuz Murat Aci'nin ailesinin avukatı Burak Erden dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erden, "Timur Cihantimur'un avukatları özel bir rapor sundu. Bu raporun mahkemede hiçbir bağlayıcılığı yok. Daha önce sunulan, savcılık tarafından sunulan bilirkişi raporlarında, adli tıp raporlarında, Timur Cihantimur'un asli kusurlu olduğu zaten çok net şekilde ifade ediliyor. Bu verilen özel raporun hiçbir ehemmiyeti yok, adli bilirkişi olarak söylenen iki kişi tarafından alınmış, kasıtlı olarak yanlış alınmış bir rapor" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 14:02 Güncelleme: 06.09.2024 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eylem Tok olayında özel rapor tepkisi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eyüpsultan'daki trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ailesinin avukatlarından Burak Erden, "Timur Cihantimur'un avukatları özel bir rapor sundu. Bu raporun mahkemede hiçbir bağlayıcılığı yok. Daha önce sunulan, savcılık tarafından sunulan bilirkişi raporlarında, adli tıp raporlarında, Timur Cihantimur'un asli kusurlu olduğu zaten çok net şekilde ifade ediliyor." dedi.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aci'nin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

        Aci ailesinin avukatlarından Burak Erden, adliye önünde basın mensuplarına, soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Erden, "Karşı taraf, Eylem Tok dosyasında, Bülent Cihantimur'un, Timur Cihantimur'un avukatları özel bir rapor sundu. Bu özel raporun mahkemede hiçbir bağlayıcılığı yok. Daha önce sunulan, savcılık tarafından sunulan bilirkişi raporlarında, adli tıp raporlarında, Timur Cihantimur'un asli kusurlu olduğu zaten çok net şekilde ifade ediliyor." diye konuştu.

        REKLAM

        Daha önce sunulan birkaç rapor olduğunu belirten Erden, şunları kaydetti: "Bunlar mühendislerin sunduğu raporlar. Bu raporlar da yine aynı şekilde aracın 170-180 kilometre hız yaptığını ve azami hız sınırı olan 30 kilometre sınırını aştığını, bundan dolayı da yine kusurlu bulduğunu çok net şekilde ifade ediyor savcılığın vermiş olduğu bilirkişi raporlarında. Bu verilen özel raporun hiçbir ehemmiyeti yok, adli bilirkişi olarak söylenen iki kişi tarafından alınmış, kasıtlı olarak yanlış alınmış bir rapor."

        NE OLMUŞTU?

        Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmıştı. Yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken, aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

        Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaştığı, annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

        Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Florida federal mahkemesinin kararı üzerine Cihantimur ve Tok, 14 Haziran'da Boston'da polis tarafından yakalanmıştı.

        Mahkemeye 18 Haziran'da ayrı saatlerde çıkarılan anne ile oğlunun tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti. Cihantimur'un avukatları, "müvekkillerinin kaldığı tutukevinin şartlarının çok kötü" olduğunu savunarak, ev hapsi veya yerlerinin değiştirilmesi talebinde bulunmuş ancak 21 Haziran'da yapılan ikinci duruşmada hakim bunu reddetmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Timur Cihantimur
        #son dakika
        #Eylem Tok
        #oğuz murat aci
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP'de tüzük kurultayı başladı
        CHP'de tüzük kurultayı başladı
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar açıklandı: Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar açıklandı: Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi
        Candan kardeşler davasında ikinci celse
        Candan kardeşler davasında ikinci celse
        İşte Milliler'in 11'leri
        İşte Milliler'in 11'leri
        Milli Hızlı Tren'in ilk testi 2025'te yapılacak
        Milli Hızlı Tren'in ilk testi 2025'te yapılacak
        Sokak lambası Alzheimer'e yol açabilir!
        Sokak lambası Alzheimer'e yol açabilir!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        ABD'de liseye saldıran 14 yaşındaki zanlı silahı nereden buldu?
        ABD'de liseye saldıran 14 yaşındaki zanlı silahı nereden buldu?
        Çiftliğe dikkatli bakın! Horozu görebiliyor musunuz?
        Çiftliğe dikkatli bakın! Horozu görebiliyor musunuz?
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Kart limitine OVP tırpanı
        Kart limitine OVP tırpanı
        Salatalık adam ülkede salatalık bırakmadı
        Salatalık adam ülkede salatalık bırakmadı
        Satılık demir taht
        Satılık demir taht
        Uyurken beyinde neler oluyor?
        Uyurken beyinde neler oluyor?
        Cristiano Ronaldo tarihe geçti!
        Cristiano Ronaldo tarihe geçti!
        Kaan Ayhan artık kaptan!
        Kaan Ayhan artık kaptan!
        Dünya 2024'te en sıcak yazı yaşadı
        Dünya 2024'te en sıcak yazı yaşadı
        Büyük heyecan için sayılı günler
        Büyük heyecan için sayılı günler