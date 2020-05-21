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Kamyonun freni patladı! Faciadan dönüldü!

Kayseri'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir kamyon, motosiklet ve 2 otomobile çarptı. Kamyon, duvara çarparak dururken, kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı

trafik kazası
İHA

Kayseri'de edinilen bilgiye göre Kayseri-Erciyes yolu üzeri Hisarcık mevkiinde bir kamyon, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde bulunan 1 motosiklet ve 2 otomobile çarptı. Kamyon, bir evin duvara çarparak durabilirken, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

YARALANAN 5 KİŞİ TEDAVİYE ALINDI

İHA'da yer alan habere göre polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralananların ilk müdahalesini yaptı. Yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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