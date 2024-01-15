Haberler Ekonomi Para Son dakika: FAST sistemi çöktü! Para transferi yapılabiliyor mu, FAST sisteminde sorun mu var? Neden EFT yapamıyorum? - Para Haberleri

Son dakika: Para transferi yapılmasını sağlayan FAST ve EFT sistemi çöktü! Son dakika! Para transferini sağlayan FAST sistemi çöktü. Türkiye genelinde bankalar arası para transferlerinde (EFT, FAST) aksamalar yaşanıyor. Habertürk Giriş: 15.01.2024 - 12:17 Güncelleme: 15.01.2024 - 12:17 facebook

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15 Ocak Pazartesi gününde, ülke genelinde para transferi ile ilgili sistemsel sorunlar yaşandığı bildirildi. Mobil banka kullanıcıları EFT ve FAST transferlerinde 'Bekleyen EFT' gibi uyarılarla karşılaştı. Peki, FAST ve EFT sistemi çöktü mü? İşte, detaylar...

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EFT VE FAST SİSTEMİ ÇÖKTÜ MÜ? Bugün ülke genelinde FAST ve EFT para transferlerinde sorunlar yaşandı. Para transferinin sağlanamaması nedeniyle birçok vatandaş araç alım satımı veya tapu işlemleri gibi para transferi gereken konuları halledemediğini bildirdi. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

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PARA TRANSFERİ SORUNU DEVAM EDİYOR MU? FAST ve EFT sistemleri kullanılmaya başlansa da henüz sorun tamamen çözülmedi. Mobil banka kullanıcıları hâlâ bazı bankaların uygulamasına giremiyor.

Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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