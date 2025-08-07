Habertürk
        Haberler Gündem Son dakika haberi: Fatih Altaylı'nın Youtube hesabına erişim yasağı! Flaş gelişme: Fatih Altaylı'nın Youtube hesabına erişim engeli

        Fatih Altaylı'nın Youtube hesabına erişim yasağı

        Gazeteci Fatih Altaylı'nın Youtube kanalına savcılığın talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla erişim engeli getirildi. Gerekçe olarak ise milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi gösterildi. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi...

        Giriş: 07.08.2025 - 19:12 Güncelleme: 07.08.2025 - 19:38
        Fatih Altaylı, sosyal medya platformundan Youtube hesabından yayınladığı videoda sarf ettiği sözler nedeniyle “Cumhurbaşkanını tehdit” suçundan tutuklanmış ve hakkında 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası talep edilmişti.

        KANALINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

        Cezaevindeki Altaylı için mahkeme 3 Ekim’e duruşma tarihi verirken tutukluluk halinin ise devamına karar vermişti. Altaylı’nın Youtube kanalından tutuklu olmasına rağmen yayınlar devam ederken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fatih Altaylı’nın Youtube kanalına erişim engeli getirilmesi yönünde talepte bulundu. Talebi değerlendiren İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, milli güvenlik ev kamu düzeninin korunması, suç islenmesinin önlenmesi gerekçeleriyle kanala erişim engeli getirdi. İçeriklerin de yayından kaldırılmasına karar verdi.

        RTÜK LİSANS SÜRESİ VERMİŞTİ

        Tutuklama kararının ardından RTÜK'ten yapılan açıklamada, Altaylı'nın Youtube kanalı için 72 saat içerisinde lisans başvurusu yapılmaması durumunda Sulh Ceza Hakimliğinden içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı bildirilmişti.

