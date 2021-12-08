Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Habertürk TV'de, Ciner Medya Grubu Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın sorularını yanıtlıyor.

Erbakan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Biz Yeniden Refah Partimizi kuralı 3 sene oldu. Çok ciddi mesafe aldık. Seçime girme hakkını hemen 1 sene içerisinde elde ettik. Büyük kongremiz tarihi bir genel kurul oldu. 81 il ve 900'den fazla ilçede teşkilatımız tamamlandı. Yaklaşık 300 bin üyemiz olduğunu ifade edelim, bu çok ciddi bir rakamdır. Gelenlerin yüzde 60'ı AK Parti'den istifa edenler. Eski Refah tabanından gelenler var. AK Parti'ye giden DYP ve ANAP seçmeni İYİ Parti'yi tercih edebiliyorlar.

"GÖNLÜMÜZDEKİ İLK SEÇENEK KENDİ BAŞIMIZA GİRMEK"

Bizim başından beri söylediğimiz, gönlümüzde yatan kendimizin gücüyle seçime girmesi. İl, ilçe, büyük kongrelerimizde büyük bir teveccüh, heyecan, katılım da çok yüksek oldu. Anadolu programları, Türkiye'yi karış karış geziyoruz. Bu hızla devam ettiğimiz takdirde, kendi gücümüzle ciddi bir aktör olarak seçimlere girebileceğimizi düşünüyoruz. Gönlümüzde yatan ilk seçeneğimiz bu. Eğer illa bir ittifak olacaksa, değişik alternatifler, kombinasyonlar düşünülebilir. İktidar çok ciddi algı oluşturuyor. 'Benim karşımdaki cephede HDP, CHP var, buraya geçenler kim olursa olsun onların vagonuna, kayığına biniyor' diye kullanıyorlar.

"BİRBİRİNE YAKIN PARTİLER POZİTİF ENERJİ OLUŞTURABİLİR"

AK Parti'nin 19 senelik yanlışları ortada. İş başından gitmesi ve değişiklik olmasını isteyen partileriz biz. Buraya Saadet Partisi de gelebilir, dedik. Yeni kurulan partiler, Demokrat Parti, İyi Parti gelebilir dedik. Yeni sistem, insanları ittifaka mecbur bırakıyor diyorlar, mecbur olacak bir şey yok, bu sonuçta ayet değil. Mutlaka bir ittifakta olacağız diye bir şart yok. Mutlaka bir ittifak düşünülecekse birbirine yakın partilerle daha pozitif enerji oluşturabileceğini ifade ettik. Biz parti olarak Cumhurbaşkanı adayı gösterecek elbette genel başkan olarak bizim aday gösterilmemiz gayet doğal.

"BİZİ MAKSATLI OLARAK BİR NOKTAYA ÇEKMEK İSTEYENLER VAR"

Asıl istediğimiz kendi ismimizle, gücümüzle girmek. Seçime yakın zamanda değişik kombinasyonlar ortaya çıkabilir. 19 senelik icraattan sonra yaptıkları, yapacaklarının teminatı. Bu saatten sonra sayın Cumhurbaşkanının ve etrafındaki kadronun milletin menfaatine iş yapabilmesi artık zor. 2018'in sonunda partimiz kuruldu. 2019 yerel seçiminde girme hakkımız yoktu. Teşkilatımızı herhangi bir yere yönlendirmedik. Biz doğrudan doğruya iktidarın yanlışlarını ortaya koyuyoruz. Neden bir iktidar değişikliği olması lazım bunu verilere dayalı olarak ortaya koyuyoruz. Bizi maksatlı olarak bir noktaya çekmeye çalışanlar da var.