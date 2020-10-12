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Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde bahçede çalışan Ali Yüksel'in (61) sağ el orta parmağına taş düştü. Yüksel, Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, ilk müdahale sonrası iddiaya göre acil serviste parmağındaki yara temizlenmeden dikiş atıldı. 2 gün sonra rahatsızlanan Yüksel, yeniden hastaneye gitti.

Yüksel, Karadeniz Teknik Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada çekilen röntgende yara içinde yabancı cisme rastlandı. Yüksel'in parmağı, enfeksiyonun vücuda yayılmasını engellemek için kesildi.

AİLE DAVACI OLACAK

Olaya devlet hastanesindeki ihmalin neden olduğunu öne süren Ali Yüksel'in oğlu Yakup Yüksel, "Babam köyde kendi bahçesinde çalışırken taş düşmesi sonucu sağ el 3. parmağının derisi soyuldu ve hafif yaralandı. Hastanede yara temizlenmeden dikiş atıldı. Sonraki iki gün pansumana devam edildi.

Ağrıların şiddetinin artması üzerine KTÜ Tıp Fakültesi'ne sevki gerçekleşti. Çekilen röntgende yaranın içinde taş ve toprak kalıntıları görüldü. Kangren olan parmaktaki yaranın enfeksiyon kaptığı tespit edildi. Enfeksiyonun vücuda yayılımını engellenmek amacıyla sağ el 3. parmak dip kısmından kesildi. Bu ihmalkârlığın sebebi olan Vakfıkebir Devlet Hastanesi'dir" diye konuştu.

İhmal iddiasıyla ilgili Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı.