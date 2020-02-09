DHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde TEM gişeleri mevkiinde 5 Haziran 2019 günü, İstanbul'dan Çanakkale'deki arkadaşlarının düğününe giden Yasemin Kaynar İbiş yönetimindeki otomobile, arkadan gelen Mehmet Varışlı yönetimindeki TIR çarptı. Alev alamayan otomobilden çıkamayan Yasemin Kaynar İbiş, Büşra İbiş, Nesrin Narin, Şeyma Yavuz, Melike Sülün, yanarak hayatlarını kaybetti.

"OTOMOBİL BİR ANDA DURDU"

DHA'da yer alan habere göre kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförü Mehmet Varışlı ifadesinde, otomobilin önünde son anda durduğunu söyledi. Varışlı, "Otomobil önümde gidiyordu. TEM'de Çorlu sapağını geçince aniden durdular. Sapaktan döneceklerdi sanırım, kaçırınca sürücü fren yaptı. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Fren yaptım ama duramadım ve otomobile çarptım. Yangın söndürme tüpüyle araçtan inip koştum ancak alevler otomobili bir anda sardı. Böyle bir şey olmasını istemezdim" dedi.

İKİ SÜRÜCÜ DE KUSURLU

Mehmet Varışlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazayla ilgili Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame, Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, iki sürücü de kusurlu bulunurken, TIR şoförünün önünde giden aracı yeterli güvenli mesafeden takip etmediği ve arkadan çarptığına dikkat çekildi.

2 YILDAN 15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Otomobil sürücüsü Yasemin Kaynar İbiş'in de aniden yavaşlayarak durması nedeniyle kusurlu olduğu belirtildi. İddianamede, TIR şoförü Mehmet Varışlı'nın 'Birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Varışlı'nın yargılanmasına Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde nisan ayında başlanacak.