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HaberlerParaSon dakika: Fed faiz kararını açıkladı! İşte Fed faiz oranı - Haberler
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Son dakika haberi Fed faiz kararını açıkladı

Fed, yılın son toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı. Dolar endeksi karar sonrası 90.50 altında kaldı. Noktasal grafikte 2021 ve 2022 yıllarında da sıfır faizin devam edeceği görülürken 2023'te 17 üyeden 5 tanesi faizlerin artmasını destekledi. Fed'in karar metninde ise tahvil alımlarının süreceği belirtildi. Mali genişlemenin sürecek olmasıyla dola endeksinde düşüş sürerken 90.50 altına inildi

Son dakika: Fed faiz kararını açıkladı! İşte Fed faiz oranı - Haberler
HABERTURK.COM

Fed, yılın son toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı. Karar oybirliğiyle alındı.

Fed'in karar metninde ekonomi ve istihdamda iyileşmenin sürdüğü belirtilirken hedeflere ulaşma sürecinde önemli bir kazanım sağlanana kadar tahvil alımına devam edileceği vurgusu öne çıktı. Dolar endeksinde karar sonrası düşüş görüldü.

Noktasal grafikte 2021 ve 2022 yılında da faizlerin sıfır seviyesinde seyredeceği görüldü ancak 2023 yılı için 5 üye 2023'te faiz artışı ön gördü.

Beklentilere paralel gelen karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısı ve sözlü yönlendirmesi izlenecek.

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