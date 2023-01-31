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Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler!

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta geride kalırken Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ın 4 puan arkasında 2. sırada yer alıyor. Sarı-Lacivertliler zirve takibini sürdürmek istersen transfer çalışmalarına da devam ediyor. Fenerbahçe'de takıma yeni oyuncular katılırken gönderilecek oyuncular da şekillenmeye başladı. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemi...

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  • Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler!

    Süper Lig'de 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, zirve takibini de sürdürmek istiyor. Ligde 44 puanla 2.sırada yer alan Sarı-Lacivertliler transferde de gaza bastı.
  • Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler!

    TAKIMA İLK KATILAN SAMET AKAYDİN

    İlk olarak Adana Demirspor'dan Samet Akaydin'i reklerine bağlayan Fenerbahçe, bu transfer için 3.7 milyon euro bonservis bedeli ödedi. 
  • Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler!

    Samet, Fenerbahçe forması ile 4 maça çıkarken Attila Szalai ile iyi bir uyum yakaladı. 
  • Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler!

    SOL BEKE JAYDEN OOSTERWOLDE

    Samet Akaydin transferinin ardından genç ve gelecek vadeden futbolculara yönelen Fenerbahçe Yönetimi, Parma'dan Jayden Oosterwolde'yi transfer etti. 
  • Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler!

    Sarı-Lacivertliler anlaşma sağladığı Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde için Parma'ya 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 
  • Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler!

    EMRE DEMİR'İN İMZASI AN MESELESİ

    Fenerbahçe, Oosterwolde transferinden sonra bir başka geleceğe yatırım transferini de Barcelona forması giyen Emre Demir ile yaptı. 
  • Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler!

    Genç oyuncu, menajeri Ahmet Bulut'la birlikte İstanbul'a geldi. Emre'nin sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
  • Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler!

    BORINI HAMLESİ

    Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, hücum bölgesine de takviye yapmak istiyor.
  • Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler!

    Sarı-Lacivertliler bu takviye için Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini ile temas kurmaya başladı. 
  • Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler!

    Fabio Borini'nin serbest kalma bedeli 2.5 milyon euro. Fenerbahçe, İtalyan oyuncuyla imzaları atmak için görüşmeleri sürdürüyor.
  • Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler!

    ONUR BULUT İSMİ GÜNDEMDE

    Kayserispor'da son 2 sezonda gösterdiği performansla dikkat çeken ve milli takıma kadar yükselen Onur Bulut için Fenerbahçe'nin devrede olduğu iddia ediliyor.
  • Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler!

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, pazartesi günü gerçekleşen Kulüpler Birliği Toplantısı'nda milli futbolcunun transferi için ilk adımı attı.
  • Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler!

    BRUMA İLE YOLLAR AYRILDI

    Fenerbahçe'nin sezon başında PSV'den kiraladığı ancak yabancı kontenjanı nedeniyle oynatamadığı Bruma, Braga'ya kiralandı. 
  • Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler!

    Portekizli futbolcunun bonservisi geçtiğimiz hafta PSV'den 4 milyon 250 bin euro'ya alınmıştı.
  • Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler!

    GUSTAVO HENRIQUE İLE YOLLAR AYRILABİLİR

    Fenerbahçe'de Samet Akaydin'in transfer sonrası Gustavo Henrique gözden çıkarıldı. 
  • Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler!

    Son olarak Galatasaray derbisinde görev yapan ve sadece 45 dakika sahada kalan Brezilyalı stoper, Gaziantep ve Ümraniye maçlarında kadroya giremedi. Gustavo, kupadaki Rize maçında ise kulübede bekledi.
  • Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler!

    Yabancı kontenjanı dolu olan Sarı-Lacivertlilerde, sezonun ikinci bölümünde 29 yaşındaki stoperin TFF'ye bildirilecek olan listenin dışında kalma ihtimali son derece yüksek.
  • Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler!

    OSAYI SAMUEL'E İNGİLTERE'DEN TEKLİF VAR

    İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Fenerbahçe'den Osayi Samuel için devreye girdi.
  • Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler!

    Crystal Palace, Nijeryalı kanat oyuncusu için 12 milyon euro'yu gözden çıkardı.
  • Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler!

    İngiliz ekibinin Fenerbahçe ile anlaşması halinde bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

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