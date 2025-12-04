Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi ve Nurcan Zeyrek'in de eşini kurtarmaya çalışırken yaralanmasına ilişkin davanın ilk duruşması yarın başlayacak.

Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek davada, 2'si tutuklu 10 sanığın, "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Sanıkların kusurlarına yer verilen iddianamede, tadilat ruhsatında "süs havuzu" olarak yer alan havuzun elektromekanik tesisatını üstlenen tutuklu sanık N.B'nin gerekli projelendirme ve yetkinlik belgeleri bulunmadığı halde tesisatı yaptığı öne sürüldü.

Sanığın ayrıca CE (sağlık ve güvenlik işareti) uygunluk beyanı olmayan ekipmanlar kullandığı, makine dairesinde su tahliyesine yönelik tedbirleri almadığı ve elektrik panosunu yetkisiz şekilde monte ettiği belirtilen iddianamede, elektrik motorunun bakımını yapan tutuklu sanık H.İ'nin ise yetkinlik belgesi olmadan pompayı söktüğü, motor tamirini teknik gerekleri gözetmeden gerçekleştirdiği, ıslak ortamda çalışacak pompayı gerekli izolasyonları sağlamadan hatalı şekilde montajladığı bilgisine yer verildi.

TUTUKSUZ SANIKLARLA İLGİLİ İDDİALAR İddianamede, site görevlisi sanık A.S'nin olay günü havuzun denge tankından su sızdığını ve makine dairesinde su biriktiğini gördüğü halde arızaya ilişkin herhangi bir uyarı veya işaretleme yapmadığı, Ferdi Zeyrek ile Nurcan Zeyrek'i bilgilendirmediği, bu nedenle de kazanın meydana gelmesinde kusurlu davranışta bulunduğu ifade edildi. Havuz bakımından sorumlu sanık Y.Ö'nün havuz makineleri ile elektrik pano ve tesisatının işlevselliğini teknik gereklere uygun şekilde sağlamadığı anlatılan iddianamede, arızalı olduğu tespit edilen ekipmanı kapatmayan sanığın, havuzun kullanılmaması için gerekli tedbirleri almadığı ve kullanıcıları uyarmadığı kaydedildi. İddianamede, bobinaj firması sahibi sanık H.A'nın, çalışanı H.İ'nin yeterliliği bulunmadığı halde bakım ve onarım yapmasına izin verdiği, yapılan işlemi denetlemediği ve gerekli kontrolleri yapmadan pompanın çalıştırılmasına göz yumduğuna işaret edilerek, müteahhit firma yetkilisi sanık M.G'nin de havuz tesisatının yapım işini yetkinlik belgesi bulunmayan kişiye verdiği, projelendirme yapılmadan ekipman seçimini ve montajı denetlemediği, makine dairesindeki elektrik ve mekanik tesisatın uygunluğunu kontrol etmediği aktarıldı.