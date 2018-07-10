Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ’nün TSK subay mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

İHA'nın aktardığı bilgiye göre, edinilen bilgiye göre, TSK personelini ankesörlü telefonlardan arayarak FETÖ silahlı terör örgütü faaliyetleri çerçevesinde sohbet veren ve sohbet imamlığı yaptığı belirlenen 16 kişiye operasyon yapılmıştı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

FETÖ ŞÜPHELİSİ 5 HAVACI ASTSUBAY ADLİYEDE

Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 2'si muvazzaf, 5 havacı astsubay adliyeye sevk edildi.



Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri Eskişehir, Ankara ve Balıkesir illerinde geçen 5 Temmuz'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 2'si muvazzaf, 1'i meslekten ihraç edilen, 2'si de geçici olarak görevden uzaklaştıran toplam 5 havacı astsubay yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulamalarının tamamlanmasından sonra bu sabah adliyeye sevk edildi.