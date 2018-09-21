FETÖ'nün darbe girişimini önceden bildikleri gerekçesiyle "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın İstinaf Mahkemesi'ndeki yargılamasına başlandı. Savcı esas hakkındaki mütalaasında yerel mahkemenin kararının onanarak sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri ve darbe çağrışımı yaptıkları gerekçesiyle Mehmet Altan, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşengül, Yakip Şimşek ve Tibet Murat Sanlıman hakkında dava açılmıştı.

5 SANIĞA CEZA, 1 SANIĞA BERAAT VERİLMİŞTİ

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Şubat 2018 tarihinde yaptığı karar duruşmasında Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül'ün "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsine hükmetmişti. Tutuksuz sanık Tibet Murat Sanlıman ise beraat etmişti.

İSTİNAF TAHLİYE VERMİŞTİ

Sanıkların avukatları davayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 18 Haziran 2018 tarihinde Anayasa Mahkemesi'nin(AYM) "hak ihlali" kararı doğrultusunda Mehmet Altan'ın tahliyesine karar vermişti.

SANIKLAR DURUŞMADA

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nce yapılan ilk duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Altan katıldı. Tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül jandarmalar eşliğinde duruşma salonuna getirildi.

ZEKERİYA ÖZ'LE KAR TOPU FOTOĞRAFI

Duruşmada savunmasını yapan Nazlı Ilıcak Zekeriya Öz'le kar topu oynarken çekilmiş fotoğrafına değindi. "O tarihte Öz terör örgütü üyesi olarak bilinmiyor. Gazetecilik faaliyeti haricinde onunla ilgim alakam olmadı" diye konuştu. Cezaevinde 2 kış geçirdiğini ve artık yorulduğunu söyleyen Ilıcak savunmasını yaparken zaman zaman ağladı.

"ALDANDIĞIMI İTİRAF EDİYORUM"

Ilıcak savunmasına şu sözlerle devam etti: Ben cemaatin yüzünü 15 Temmuz sonrası gördüm. Bunlar sinsi bir örgüt. Güler yüz, tatlı kelam, fakir fukaraya yardım, bu dini faaliyetleri beni cezbetti. Aldandığımı bugün itiraf ediyorum

AYM KARARI

Savunmasını yapan Mehmet Altan, yargılamada hukuksal deliller olmadığını belirterek, AYM'nin suçunun olmadığını karara bağlandığını ve hak ihlali kararı verdiğini hatırlattı.

"KANITSIZ KARAR"

Ahmet Altan ise yerel mahkemece somut bir kanıt olmadan karar verildiğini, bugün verilecek kararın kendisinden ziyade yargının ve devletin geleceğini belirleyeceğini söyledi. "Ben nasıl bir darbe yapmış olabilirim. Kanıt gösterin. Biz bomba atan insanlarla aynı cezayı aldık" dedi.

AĞIR MÜEBBET TALEBİ

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını veren savcı, yerel mahkemece "anayasayı ihlal" suçundan 6 sanığa da verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis kararının onanmasını talep etti. Sanıkların aynı suçtan cezalandırılmasını istedi. Tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına hükmedilmesini talep etti.

SON SÖZLER SORULACAK

Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sanıkların son sözlerinin sorulması için duruşmayı 2 Ekim 2018 tarihine ertelendi.

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