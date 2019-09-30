Fetullah\u00e7\u0131 Ter\u00f6r \u00d6rg\u00fct\u00fc n\u00fcn (FET\u00d6) s\u00f6zde e\u011fitim dan\u0131\u015fmanlar\u0131 yap\u0131lanmas\u0131nda yer ald\u0131\u011f\u0131 gerek\u00e7esiyle tutuklu yarg\u0131lanan \u0130smail \u015eafak G\u00fcd\u00fcr \u00fcn silahl\u0131 ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcne \u00fcye olmak su\u00e7undan 10 y\u0131l hapis cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131r\u0131lmas\u0131na karar verildi. \u0130stanbul 36. A\u011f\u0131r Ceza Mahkemesindeki duru\u015fmaya tutuklu san\u0131k \u0130smail \u015eafak G\u00fcd\u00fcr ve avukat\u0131 kat\u0131ld\u0131. Duru\u015fmada savunma yapan G\u00fcd\u00fcr, bilirki\u015fi talebinin olumlu kar\u015f\u0131lanmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve talebinin olumlu olmas\u0131 durumunda Bylock kullan\u0131c\u0131s\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131n anla\u015f\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 savundu. Maa\u015f\u0131n\u0131n 2008-2016 da kapat\u0131lan Bank Asya ya yatt\u0131\u011f\u0131n\u0131, Talimatla para almad\u0131m yat\u0131rmad\u0131m \u00e7ekmedim. Tan\u0131klardan Mustafa Aslan \u0131 tan\u0131yorum. Aram\u0131zda ara\u00e7 husumeti olmu\u015ftu. Tan\u0131klar\u0131n ortak \u00f6zelli\u011fi FET\u00d6 yle ilgili haklar\u0131nda soru\u015fturma olmas\u0131d\u0131r. Benimle ilgili tan\u0131klar \u015fablon ifadeler kullan\u0131yorlar. Benim yurt d\u0131\u015f\u0131na ka\u00e7mak gibi bir niyetim olmad\u0131. Bu yap\u0131n\u0131n ter\u00f6r faaliyetini g\u00f6rmedim, g\u00f6rsem orada kalmazd\u0131m. Tan\u0131klar benimle ilgili yalan yanl\u0131\u015f beyanlar verdiler ailecek bedel \u00f6dedik. \u015feklinde savunma yapt\u0131. San\u0131k avukat\u0131 da m\u00fcvekkilinin su\u00e7suz oldu\u011funu iddia ederek beraat talebinde bulundu. Son s\u00f6z\u00fc sorulan san\u0131k G\u00fcd\u00fcr, Ben e\u011fitimciyim herhangi bir ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc faaliyeti i\u00e7inde bulunmad\u0131m, ben vatan\u0131m\u0131 ve milletimi seviyorum, beraatimi istiyorum. diye konu\u015ftu. Mahkeme heyeti, G\u00fcd\u00fcr \u00fcn silahl\u0131 ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcne \u00fcye olmak su\u00e7undan 10 y\u0131l hapis cezas\u0131yla cezaland\u0131r\u0131lmas\u0131na karar verdi. G\u00fcd\u00fcr \u00fcn tutukluluk halinin devam\u0131na karar veren heyet, silahl\u0131 ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc kurma veya y\u00f6netme su\u00e7undan h\u00fck\u00fcm kurulmas\u0131na yer olmad\u0131\u011f\u0131na h\u00fckmetti. San\u0131\u011f\u0131n, anayasal d\u00fczeni ortadan kald\u0131rmaya te\u015febb\u00fcse yard\u0131m , T\u00fcrkiye Cumhuriyeti h\u00fck\u00fcmetini ortadan kald\u0131rmaya te\u015febb\u00fcs , TBMM yi ortadan kald\u0131rmaya te\u015febb\u00fcs ve ter\u00f6rizmin finanse edilmesi su\u00e7lar\u0131ndan beraatine karar verildi. \u0130DD\u0130ANAMEDEN \u0130stanbul Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131nca, Fethullah\u00e7\u0131 Ter\u00f6r \u00d6rg\u00fct\u00fc n\u00fcn \u0130stanbul yap\u0131lanmas\u0131na ili\u015fkin silahl\u0131 ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc kurma veya y\u00f6netme su\u00e7undan tutuklanan \u0130smail \u015eafak G\u00fcd\u00fcr hakk\u0131nda 15 y\u0131ldan 22,5 y\u0131la kadar hapis istemiyle iddianame haz\u0131rland\u0131. \u0130ddianamede \u00f6rg\u00fct\u00fcn haberle\u015fme a\u011f\u0131 olan ByLock u kulland\u0131\u011f\u0131 tespit edilen \u015f\u00fcpheli \u0130smail \u015eafak G\u00fcd\u00fcr \u00fcn bu programa bir \u00e7ok giri\u015f tespit edildi\u011fi yer al\u0131rken, ad\u0131na kay\u0131tl\u0131 ve kullan\u0131m\u0131nda olan telefon hatt\u0131nda \u015f\u00fcphelinin \u00f6rg\u00fct i\u00e7erisinde Sel\u00e7uk ve Hasan kod isimlerini kulland\u0131\u011f\u0131 ve 47 adet ByLock grubunun i\u00e7erisinde yer ald\u0131\u011f\u0131 anlat\u0131ld\u0131. \u015e\u00fcpheli G\u00fcd\u00fcr \u00fcn telefonu i\u00e7erisindeki mesajla\u015fma uygulamas\u0131nda FET\u00d6\/PDY \u00f6rg\u00fct\u00fcne \u00fcye olan ve Yunanistan \u00fclkesine ka\u00e7an \u015fah\u0131slar ile irtibat halinde oldu\u011funu aktaran iddianamede s\u00f6z konusu uygulaman\u0131n i\u00e7inde \u00f6rg\u00fctsel yaz\u0131\u015fmalar\u0131n, resimlerin ve kendisi hakk\u0131nda yakalama bulundu\u011funa ili\u015fkin bir belge foto\u011fraf\u0131n\u0131n da bulundu\u011fu aktar\u0131ld\u0131. \u0130ddianamede FET\u00d6 eleba\u015f\u0131 Fetullah G\u00fclen in \u00f6rg\u00fct \u00fcyelerine Bank Asya ya para yat\u0131r\u0131n talimat\u0131ndan sonra G\u00fcd\u00fcr \u00fcn bu talimata uygun hareket ederek hesab\u0131na y\u00fckl\u00fc miktarda para yat\u0131rd\u0131\u011f\u0131 belirtilirken ayn\u0131 tarihlerde yurt d\u0131\u015f\u0131na giri\u015f \u00e7\u0131k\u0131\u015f yapt\u0131\u011f\u0131 \u015fah\u0131slar\u0131n FET\u00d6\/PDY silahl\u0131 ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc kapsam\u0131nda haklar\u0131nda aran\u0131yor kayd\u0131n\u0131n oldu\u011fu belirtildi. G\u00fcd\u00fcr \u00fcn FET\u00d6\/PDY silahl\u0131 ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc ile ba\u011flant\u0131l\u0131 oldu\u011fu ve KHK ile kapat\u0131lan kurumlarda SGK kayd\u0131n\u0131n bulundu\u011fu da iddianamede yer ald\u0131. \u015e\u00fcpheli \u0130smail \u015eafak G\u00fcd\u00fcr hakk\u0131nda verilen ifadeler de yer verilen iddianamede, s\u00f6z konusu ifadelerde \u015f\u00fcphelinin \u00f6rg\u00fct\u00fcn e\u011fitim yap\u0131lanmas\u0131nda dan\u0131\u015fman olarak g\u00f6rev yapt\u0131\u011f\u0131 belirtiliyordu. \u00a0