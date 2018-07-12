Edirne'de Yunanistan'a kaçma girişimindeki FETÖ şüphelisi ve eşi, askeri yasak bölgede yakalandı.

Alınan bilgiye göre, "Hudut Kartalları" olarak anılan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri, Yunanistan sınırında, 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de 2'si çocuk 4 kişilik grubu tespit etti.

Yunanistan'a kaçma girişiminde olduğu belirlenen Bahaattin D. ve eşi İlknur D. gözaltına alınırken, çocukları şüphelilerin yakınlarına teslim edildi.

AA'nın aktardığı habere göre, Şüpheli Bahaattin D'nin ByLock kaydı bulunduğu ve öğretmenlikten ihraç edildiği, eşi İlknur D'nin de FETÖ'ye üye olmak suçundan tutuklandığı, yargılanması sonrası adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi.

Muğla'da da , Yunanistan'a kaçış hazırlığı yapan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı yakalandı.

FETÖ zanlılarının Yunanistan'a geçiş yapacağı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Bodrum ve Marmaris ilçesinde çalışma başlattı.

Ekipler, İzmir'de "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme"den aranan ve meslekten ihraç edilen üsteğmenler M.K. ve M.Ç'yi sahte kimlikle Bodrum'da kaldıkları apartta yakaladı.

Operasyon kapsamında zanlıların eşleri Z.Ç. ve Z.K. de gözaltına alındı.

Aramada elde edilen dijital materyallere el konuldu.