FETÖ'ye operasyon: 160 gözaltı
FETÖ'ye yönelik son 2 haftadır devam eden operasyonlarda 160 şüpheli yakalandı.
Giriş: 17.12.2025 - 07:39 Güncelleme: 17.12.2025 - 07:40
FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, FETÖ’nün dışişleri bakanlığı mahrem hizmetler yapılanması, güncel yapılanması, eğitim yapılanması ve finans yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanmalar içerisinde faaliyet gösteren, 160 şüpheli yakaladı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ