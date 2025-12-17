Habertürk
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: FETÖ'ye operasyon: 160 gözaltı

        FETÖ'ye operasyon: 160 gözaltı

        FETÖ'ye yönelik son 2 haftadır devam eden operasyonlarda 160 şüpheli yakalandı.

        Giriş: 17.12.2025 - 07:39 Güncelleme: 17.12.2025 - 07:40
        FETÖ'ye operasyon: 160 gözaltı
        FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, FETÖ’nün dışişleri bakanlığı mahrem hizmetler yapılanması, güncel yapılanması, eğitim yapılanması ve finans yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanmalar içerisinde faaliyet gösteren, 160 şüpheli yakaladı.

