İHA

Kayseri'de dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle başta Talas, Erkilet, İldem bölgeleri olmak üzere kent merkezinde bazı ağaçlar ve elektrik direkleri yerinden söküldü, çatı uçtu.

ELEKTRİK DİREKLERİ DEVRİLDİ

İHA'da yer alan habere göre çatılardan düşen parçalar ve ağaçlar nedeniyle çok sayıda otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu. Polis, itfaiye ve belediye ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmaları sürdürürken, hasar gören araçlar için raporlar tutuldu. Elektrik direklerinin devrilmesi nedeniyle bazı bölgelerde kısa süreli elektrik kesintileri de meydana geldi.

ENERJİ NAKİL HATTI KOPTU

Fırtına Isparta, Denizli ve Niğde'de de etkili oldu. Niğde merkezde bir işletmenin çatısını uçuran şiddetli rüzgar, bölgede bulunan enerji nakil hatlarını da kopardı. Eski Kayseri yolu üzerinde bulunan işletmenin uçan çatısı yoldan geçen bir araca da hasar verdi.

HIZI 80 KİLOMETREYE ÇIKTI

Niğde Valiliği yaptığı açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgiye göre Niğde'de yer yer fırtına 50-80 km/sa şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" uyarısında bulunmuştu.