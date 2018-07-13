Piyasaların gözü kulağı uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch'in bu akşam yapacağı Türkiye değerlendirmesinde. Kararın bu akşam saat 23.00'ten sonra açıklanması bekleniyor.
Habertürk'ten Naime Sert'in haberine göre dünyanın en büyük üç kredi derecelendirme kuruluşundan biri olan Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "BB+" ile yatırım yapılabilir seviyenin bir kademe altında tutuyor, görünümü ise durağan olarak değerlendiriyor. Uzmanlara göre bu akşam açıklanacak kararda not veya görünüm indirimine gidilmesi çok uzak bir senaryo değil.
FITCH DAHA ILIMLI
Fitch'in Türkiye değerlendirmeleri Moody's ve Standard&Poor's'a (S&P) göre daha ılımlı. Fitch Türkiye'nin kredi notunu BB+ ile yatırım yapılabilir seviyenin bir kademe altında derecelendiriyor. Moody's Ba2 ile iki kademe altında, S&P ise BB- ile üç kademe altında tutuyor. Fitch, en son 27 Ocak 2017'de Türkiye'nin 'BBB-' olan notunu 'BB+'ya düşürmüş, 'Negatif' olan görünümünü ise 'Durağan' olarak değiştirmişti. 21 Temmuz 2017 ve 19 Ocak 2018'deki değerlendirmelerinde ise 'BB+' not ile 'Durağan' görünüm korunmuştu.
Moody's 7 Mart'ta sürpriz bir kararla Türkiye'nin kredi notunu bir basamak indirerek Ba1'den Ba2'ye çekmiş, not görünümünü ise negatiften durağana revize etmişti. Kuruluş 2 Haziran'da da Türkiye'nin kredi notunu, gelecek dönemdeki makroekonomik politikalara yönelik belirsizlik gerekçesiyle izlemeye almıştı. İzleme süresi 90 günden 180 güne kadar uzayabiliyor. Aşağı yönlü izlemelerin yarısı not indirimi ile sonuçlanıyor.
S&P de 1 Mayıs'ta Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunun "BB"den "BB-"ye, yerli para cinsinden notunun "BB+"dan "BB"ye düşürüldüğünü, görünümünün "durağan" olduğunu bildirmişti.
HAZİNE'NİN ÇALIŞTIĞI İKİ KURUM VAR
Hazine Müsteşarlığı'nın resmi olarak çalıştığı iki derecelendirme kuruluşu Moody's ve Fitch. S&P ise Hazine ile bir derecelendirme anlaşması olmaksızın değerlendirme yapıyor. Hazine 2013 yılında S&P şirketiyle sözleşmesini bitirmiş, yerine Fitch ile anlaşmıştı.
YERLİ VE MİLLİ KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞU GELİYOR
Ankara, net değerlendirmelerinde siyasi davranmakla eleştirdiği uluslararası kredi derecelendirme şirketlerine karşı yerli derecelendirme kuruluşu için hazırlıklarını tamamlamak üzere.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, geçtiğimiz hafta "Bağımsız yerel bir derecelendirme kuruluşu kurulmasının önünü açabilecek düzenlemeleri yaptık" diyerek hükümetin bu alanda attığı adımların işaretini vermişti. Milli Derecelendirme Kuruluşu oluşturulması Orta Vadeli Program'ın da (OVP) hedefleri arasında yer alıyor.
OCAK AYINDA OFİSİ KAPATTI
Fitch, 19 Ocak'ta İstanbul Levent'te bulunan ofislerini kapatma kararı aldığını duyurmuştu. Böylece dünyanın önde gelen üç kredi derecelendirme kuruluşunun da Türkiye'de ofisi kalmadı.
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