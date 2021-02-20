Görünüm düzeldi

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Fitch Türkiye'nin kredi notunu teyit etti, görünümünü yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit etti, görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a yükseltti. Beklenti kredi not ve görünümünde değişiklik yapılmayacağı yönündeydi. Kuruluşun değerlendirmesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın attığı adımların olumlu etkileri sıralandı ve Türk Lirası'nın Kasım ayı başından bu yana ABD doları karşısında yüzde 18 değer kazandığına dikkat çekildi

Fitch Türkiye'nin kredi notunu teyit etti, görünümünü yükseltti
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Fitch Ratings, Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesini açıkladı. Kuruluş, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak korudu, görünümünü "negatif"ten "durağan"a yükseltti. Fitch değerlendirmesinde kasım ayı başında göreve gelen yeni ekonomi ekibinin attığı olumlu adımlara dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın attığı adımların olumlu etkilerini sıraladı ve Türk Lirası'nın Kasım ayı başından bu yana ABD doları karşısında yüzde 18 değer kazandığına dikkat çekti.

TCMB'NİN ATTIĞI ADIMLAR ÖVÜLDÜ

Değerlendirmede, Türkiye'nin yeni ekonomi ekibi altında daha tutarlı ve ortodoks bir politika karışımına dönüşünün; geçen yıl düşen uluslararası rezervlerden, yüksek cari açıktan ve kötüleşen yatırımcı güveninden kaynaklanan kısa vadeli dış finansman risklerini hafifletmeye yardımcı olduğu kaydedildi.

TL KASIMDAN BUYANA YÜZDE 18 DEĞER KAZANDI

Son dönemde para politikasının önemli ölçüde sıkılaştırıldığına ve Türk Lirası'nın Kasım ayı başından bu yana dolar karşısında yüzde 18 değer kazandığına dikkat çekildi. Merkez Bankası'nın şeffaflığı ve öngörülebilirliği artırmak için tek bir politika faiz oranına dönerek para politikasını basitleştirdiği, iletişim stratejisini güçlendirdiği ve politika faiz oranlarını artırarak sıkılaştırma döngüsünü hızlandırdığı belirtildi.

'ULUSLARARASI REZERVLER İSTİKRAR KAZANDI'

Fitch'in değerlendirmesinde uluslararası rezervlerin istikrar kazandığı ve hafif toparlandığı da vurgulandı. Açıklamada ''Brüt döviz rezervleri (altın dahil) Kasım ayındaki 86.7 milyar dolardan Şubat başında 95.6 milyar dolara yükseldi ve 2019 sonunda 105.7 milyar doların altında kaldı. Bununla birlikte, uluslararası rezervlerin temeldeki konumu zayıf kalıyor'' denildi. Uluslararası rezervlerin bu yıl kademeli olarak 104 milyar dolara yükseleceği tahmin edildi.

JEOPOLİTİK RİSKLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Jeopolitik risklerin yatırımcı hissiyatını ve dış finansmanı zayıflatma potansiyeli ile Türkiye'nin notunu etkilemeye devam ettiği kaydedildi.

Türkiye ekonomisinin 2020 yılının 3'üncü çeyreğindeki güçlü toparlanmanın ardından pozitif büyüme ivmesini sürdürdüğü ve 2020'de yüzde 1.4 büyüdüğünün tahmin edildiği bildirildi. Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5.7, 2022'de de yüzde 4,7 büyüyeceği öngörüldü.

'ENFLASYON DÜŞECEK'

Fitch Ratings ayrıca, Türkiye'de enflasyonun yıl sonunda yüzde 11'e 2022 yılı sonunda yüzde 9.2'ye düşeceğini tahmin etti.

AĞUSTOS AYINDA NEGATİF'E ÇEKMİŞTİ

Kuruluş son olarak 22 Ağustos 2020'de görünümü 'Durağan'dan 'Negatif'e çekmiş, 'BB-' notunu korumuştu.

Diğer kredi derecelendirme kuruluşlarında Standard & Poor's (S&P) Türkiye’nin kredi notunu B+ (Durağan) ile yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademe, Moody’s ise B2 (Negatif izleme) ile 5 kademe altında değerlendiriyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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