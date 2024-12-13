Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yeni başbakanı duyurdu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransa Başbakanı olarak 73 yaşındaki merkez siyaset temsilcilerinden François Bayrou'yu atadığını duyurdu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız siyasi yelpazesinin merkez temsilcilerinden Francois Bayrou'yu Fransa'nın yeni başbakanı olarak atadığını duyurdu.
Bayrou, aşırı sağ ve sol ittifakın güvensizlik oyu ile Michel Barnier hükümetini düşürmesinin ardından Macron'un aşırı sağcı Ulusal Ralli ve sol Boyun Eğmeyen Fransa partileri haricindeki partilerle istişarelerinin ardından atandı.
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